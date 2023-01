Cântăreața Olivia Addams, interviu fabulos pentru wowbiz.ro! Am aflat de ce fanii ei se numesc "unicorni", dar și alte curiozități din viața ei: "E hrană pentru suflet" | EXCLUSIV

In articol:

Olivia Addams este unul dintre artiștii momentului. Aceasta a avut diverse proiecte de succes și este și celebră pe TikTok.

Povestea numelui comunității Oliviei Addams

Piesele ei sunt adevărate hituri, dovadă stând milioanele de vizualizări.

Olivia Addams a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut o serie de dezvăluiri. Una dintre cele mai mari curiozități ale noastre a fost de ce se numește comunitatea ei de fani unicorni. Artista ne-a spus toată povestea, de unde a pornit ideea.

"A fost cumva o muncă de echipă dacă o putem numi așa. În timpul pandemiei am postat o poză cu mine într-o pijama de unicorn cu descrierea “nume de cod: unicornul bezmetic” fără vreo intenție. Apoi au început comentariile „atunci noi suntem unicornii tăi”. Eu doar am preluat ideea comunității mele pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut că se potrivește cu personalitatea mea.", a declarat Olivia Addams, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Artistul cu care a colaborat excelent și cel cu care ar vrea să colaboreze Olivia Addams



Olivia Addams a avut numeroase colaborări, însă una i-a ajuns la suflet și nu a mai plecat de acolo. Mai mult de atât, există un artist cu care așteaptă de multă vreme să cânte pe aceeași scenă. Olivia ne-a dezvăluit dorința ei cea mare.

"Ultima colaborare pe care am avut-o pe piesa “Până Îmbătrânim” cu Florian Rus a fost hrană pentru suflet. Nu am avut emoții, nimic. Totul a decurs natural și cu multă căldură, tot ce ți-ai putea dori. A fost prima oară când am mers la radio și am simțit-o ca pe o joacă. Florian este un artist extraordinar și un om special. Ar fi doar a 10-a oară când menționez asta, dar îmi doresc mult o colaborare cu The Motans. El știe, cândva, la momentul potrivit o să se întâmple, sunt sigură de asta. Sunt mulți artiști pe care îi apreciez mult de tot, cu care îmi doresc să colaborez, iar eu nu plănuiesc să mă opresc prea curând, toate la momentul potrivit.", a mărturisit Olivia Addams, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a început drumul în muzică al Oliviei Addams?

Olivia Addams nu activează de foarte mult timp în industria muzicală, dar a reușit rapid să se facă plăcută și să aibă fani. Cântăreața ne-a spus cum a început drumul ei în muzică și cine i-a descoperit talentul.

"Drumul meu spre muzică a început la 3 ani, când m-a dus mama la corul Allegretto. Am stat în cor până la vârsta de 16 ani, când am plecat un an la școală în Germania. Când m-am întors eram deja prea mare așa că am fost nevoită să renunț la cor. O perioadă am lucrat într-un studio, însă după o experiență neplăcută mi-am cam tăiat aripile și am renunțat la vis. M-am angajat și câțiva ani m-am rezumat la cântatul în baie și la evenimente. Prin 2018, echipa mea din prezent a găsit un cover cu mine cântând Dua Lipa în baie și m-au întrebat dacă aș fi deschisă unei colaborări. Mi-am dat demisia și mi-am dat voie pentru prima oară să mă arunc “în horă” fără vreun plan de rezervă. The rest is history. Câteodată Universul doar așteaptă să vadă dacă avem curajul să renunțăm la jumătăți de măsură ca să ne poată oferi ce-i mai bun pentru noi.", a povestit Olivia Addams, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

