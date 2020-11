Cântăreața româncă Sonia Ferrari, martora atacurilor de la Viena! ”A trecut pe lângă noi și a tras în ea. Atunci am înghețat” EXCLUSIV

Atac terorist la Viena, marți seara

Cântăreața Sonia Ferrari, cunoscută pentru apariția la sezonul actual al show-ului de televiziune ”Chefi la cuțite”, a fost la un pas să fie prinsă în mijlocul atentatelor care au avut loc marți, la Viena. Românca locuiește de câțiva ani în capitala Austriei, iar la ora la care au avut loc atentatele se afla în zona Stephan Plaza. Ea a povestit pentru WOWbiz.ro că a prins chiar momentul în care au început focurile de armă.

Sonia Ferrari: ”M-a luat de mână și mi-a zis să fugim”

In articol:

”Îmi este greu să relatez ce s-a întâmplat atât de repede și a fost atât de ciudat încât părea că asist la un film, nu că era ceva real. În primul moment nu am înțeles ce se întâmplă, doar am auzit multă gălăgie și agitație din zona Domului Sfântul Ștefan. Atunci a trecut un bărbat și a tras într-o persoană care mergea pe lângă zid. Pur și simplu a tras în ea, după care a dispărut. Au fost imagini de groază, eu pur și simplu am înghețat, am avut însă noroc că eram cu un prieten care m-a luat de mână și mi-a zis că trebuie să fugim cât mai repede de acolo. Am luat-o spre mașină, am urcat în ea, am mers către casă și ne-am încuiat acolo. Apoi m-a sunat toată lumea, mama era foarte îngrijorată”, a povestit Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.

Sonia Ferrari este cântăreață

Sonia spune că Viena este în acest moment un oraș aflat sub teroare, oamenii s-au încuiat în case și mulți au refuzat să iasă miercuri pentru a merge la serviciu.

”Orașul Viena este sub asediu”

Sonia, la Chefi la cuțite

”E greu de explicat în cuvinte ce se întâmplă aici. Viena nu a mai trecut niciodată prin așa ceva pentru că Austria e recunoscut ca un stat care are relații externe foarte bune, un fel de a doua Elveție a Europei. Oamenii au încredere foarte mare în autorități, tocmai de aceea nimeni nu se aștepta la un atentat aici. În aceste moment (miercuri) orașul este în alertă, magazinele, cafenelele s-au închis, unele străzi au fost oprite circulației iar taxiurile nu mai circulă, au rămas deschise doar hypermaketurile, însă și acestea sunt păzite de poliție. Lumea este foarte speriată, chiar dacă, din ce am înțeles, ultimul atacator a fost prins în această dimineață la Linz. Toată lumea s-a baricadat în case, am încercat astăzi să ies undeva să mănânc, în apropiere și nu am găsit unde. Orașul e aproape pustiu”, a mai spus Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.