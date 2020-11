Cântăreți precum Delia, Antonia, Inna sau Smiley cer ca artiștii să fie introduși în schema pentru ajutor în sectorul cultural. Scrisoarea deschisă adresată Guvernului României

Delia [Sursa foto: Instagram]

Peste 90 de artişti români au trimis către Guvernul României o scrisoare deschisă prin care cer includerea artiștilor în schema de ajutor de stat destinată sectorului cultural. Printre zecile de nume cunoscute în industria muzicălă se numără și Delia, Antonia, Carla's Dreams, Connect-R, Florin Ristei, Horia Brenciu, Inna, Loredana, Paula Seling, Smiley, Ştefan Bănică, Vama şi Voltaj.

Artiştii subliniază că „existenţa sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artişti”, se arată în scrisoarea publicată și pe rețelele de socializare.

Redăm integral scrisoarea artiștilor adresată Guvernului

”Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu

Doamnei Vicepremier Raluca Turcan

Stimată Doamnă, Stimați Domni,

Am luat la cunoștință că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activități au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiștii nu sunt incluși în planul Guvernului. Citind cele cinci măsuri vizate în schema de ajutor de stat am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri și evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale și stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor și editorilor, artiștii nefiind incluși în niciuna dintre aceste măsuri.

Considerăm că existența sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artiști. Vă rugăm să includeți în schema de ajutor de stat și această entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorării sectorului cultural.

Cu considerație, ai dumneavoastră,

Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam, Andreea Bănică, Antonia, Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla’s Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Direcția 5, DJ Project, Doddy, Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends, Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf, Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu, Hvnds, Inna, Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro, Iris - Nelu Dumitrescu, Ionică Moroșanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora, Loredana, Marius Zorilă, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams, Paula Seling, Puya, Ro-Mania, Roxana Nemeș, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley, Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Ștefan Bănică, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est, 6teen”, este scrisoarea deschisă făcută publică și-n online de către toți artiștii precizați mai sus.