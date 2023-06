Cântărețul Rava face praf mințile copiilor cu poveștile groaznice despre substanțele interzise. Trapperul de 21 de ani a fost la un pas de moarte de mai multe ori

In articol:

Oița Florin Ravanelli, cunoscut în mediul online ca Rava, în vârstă de 21 ani, este un cântăreț de muzica trap, idolul multor tineri români pe care îi influențează. Apare adesea în podcast-uri, acolo unde nu se sfiește să facă declarații controversate despre experiențele pe care le-a avut cu unele dintre cele mai distrugătoare substanțe interzise .

Prezent în cadrul unui podcast, Rava a adus în discuție subiectul substanțelor interzise, moment în care și-a expus vasta experiență în acest domeniu, neezitând să vorbească despre unele cele mai nocive substanțe, care pot aduce instant la deces, știindu-se că a făcut multe victime printre nume mari din diferite industrii de-a lungul timpului. Cu toate că este conștient de faptul că există șanse foarte mari ca aceste substanțe pe care și le administrează să îi producă moartea, prin atac de cord sau stop cardiorespirator și multe alte disfuncții la nivel fizic și psihic, cântărețul a riscat fără să țină cont de consecințe.

„Puteam oricând să mor. Științific vorbind, poți oricând, sunt șansele de 50- 50 să mor, când ești între plus și minus constant și nu știu cum am trăit. (...) Chestia aia te paralizează, nu mai simți sentimente, nu mai simți durere, nu mai simți nimic. La un moment dat am făcut AVC pe o parte, adică nu mai puteam să-mi mișc gura, ochii, adică cu un ochi era deschis, unul închis și, după 3 dăți după ce o iei, devii dependent pe bune, adică trebuie să treci prin sevraje, prin detox și nu am putut să mă c** o lună jumate și să mă p** două săptămâni, e groasă. Un tovarăș a murit și a găsit 25 de kg în el, adică te distruge, iar eu ca să pot să mă curăț vomitam. E moarte, nu știu cum am putut să-l iau.”, a spus Rava În cadrul podcast-ului.

Nume mari de vedete au decedat în urma consumului acestui tip de substanțe interzise

De-a lungul timpului au existat mai multe decese notabile, de supradoză atribuite administrării substanțelor menționate de Rava în cadrul podcast-ului, cum ar fi: Michael Kenneth Williams, actor american; John Adam Belushi, comediant, actor, și muzician american; DJ Rashad, Rashad Harden, creator american de muzica electronica;

Sebastian Horsley (born Marcus A. Horsley), artist și scriitor englez; Chris "Mac Daddy" Kelly, cântăreț american, membru al trupei hip hop Kris Kross; Layne Thomas Staley (born Layne Rutherford Staley), cântăreț și scriitor american sau Trevor Joseph Goddard, actor englez.

