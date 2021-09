Cântecul "Sanie cu zurgălăi" are o poveste fascinantă. Cine a compus-o și de ce au existat scandaluri internaționale de plagit din cauza acestei melodii

Maria Lătărețu [Sursa foto: Captură YouTube] 15:49, sep 24, 2021 Autor: Ioana Stan

"Sanie cu zurgălăi", celebra piesă românească, a fost compusă de un compozitor evreu la jumătatea secolului XX. Melodia a fost preluată de atât de mulți artiști români și străini, încât s-a uitat originea ei.

Povestea fascinantă a cântecului "Sanie cu zurgălăi"

Din acest motiv au exista scandaluri internaționale de plagit, în care au fost implicate nume grele din muzică.

Toți românii cunosc varianta piesei "Sanie cu zurgălăi" cântată de Maria Lătărețu. Însă, de-a lungul vremii, piesa a fost readaptată de mulți artiși internaționali precum Edith Piaf sau Vaya con Dios. Din acest motiv au existat și scandaluri de plagiat.

Compozitorul evreu Richard Stein a compus piesa "Sanie cu zurgălăi", în anul 1936, pentru Maria Tănase. Însă, celebra cântăreața a refuzat cântecul, pentru că a fost nemulțumită de versuri, relatează blogul folclormuzical.wordpress.com.

Piesa a fost lansată sub numele de "Cling, cling, cling" de Silvian Florin, în 1937.

Însă, melodia a devenit celebră în 1949 când Maria Lătărețu a interpretat-o în formă folclorică.

Maria Lătărețu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântecul "Sanie cu zurgălăi" și scandalurile internaționale de plagiat

Nu e român care să nu fi ascultat și fredonat cântecul "Sanie cu zurgălăi". Melodia a devenit atât de îndrăgită, încât și marii artiști internaționali au preluat-o, într-o formă sau alta. De fapt, de aici s-au iscat și marile scandaluri de plagiat.

„Popularitatea piesei (în izolatul bloc comunist) a provocat şi o atracţie pentru plagiat, astfel că, în 1953, chitaristul american de jazz, country şi blues Les Paul (1915-2009) preia şi îşi însuşeşte melodia, dar nu după forma originală a lui Stein, ci mai degrabă după varianta fără refren a

Mariei Lătăreţu. Nu putem şti exact la cine a auzit cântecul. Textul, Johnny is the boy for me, care nu are nicio legătură cu sania şi nici cu zurgălăii, a fost scris de Paddy Roberts (textier şi cântăreţ englez, n. 1910, Durban, Africa de Sud – d. 1975, Regatul Unit) şi Marcel Stellman (producător şi textier belgian trecut greşit pe disc Spellman). Cântăreaţa care i-a dat glas a fost Mary Ford (1924-1977), soţia lui Les Paul până în 1963”, scrie folclormuzical.wordpress.com.

Edith Piaf a folosit linia melodică, pe care a preluat-o de la Les Paul, și a înregistrat-o sub numele de „Johnny, tu n’es pas un ange” scris de Francis Lemarque.

Evreul român Richars Stein, adevăratul compozitor al cântecului l-a dat în judecată pe Les Paul pentru plagiat și a câștigat.

O un alt scandal legat de melodia "Sanie cu zurgălăi" a fost iscat după ce formaţia belgiană Vaya con Dios a realizat un cover al piesei. Aceștia l-au creditat pe Les Paul ca autor al piesei. În 2001, la 9 ani de la decesul lui Stein, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor Români – Asociaţia Drepturilor de Autor s-a sesizat din oficiu pentru a face dreptate, intentând un alt proces pentru plagiat, a mai notat sursa citată.