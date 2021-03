Capitala intră iar în scenariul roșu? Ce a declarat epidemiologul Octavian Jurma: ”Cel mai probabil, săptămâna viitoare”

In articol:

Potrivit epidemiologului Octavian Jurma, începând de săptămâna viitoare, Capitala intră în scenariul roșu, cu incidența cazurilor de coronavirus mai mare de pragul de 3 la mia. Octavian Jurma a explicat de ce se va ajunge la această situație îngrijorătoare în București. Mai exact, epidemiologul este de părere că motivul este relaxarea ce a avut loc în urma unor mesaje ce vin din partea autorităților. Totodată, acesta a precizat că deja am intrat în valul al treilea al pandemiei de coronavirus.

Citeste si: Un medic român trage un semnal de alarmă în legătură cu noua tulpină a coronavirusului: ”E deja în România”

„Am intrat în valul al treilea, din păcate. Noi după un platou de 2.500 de cazuri, în a treia săptămână am ajuns, de la deschiderea școlilor, într-o fază accelerată de creștere, cu 25% săptămâna trecută. Săptămâna aceasta a debutat din nou peste așteptări. Azi am putea depăși 4.500 de cazuri. Se confirmă din nou că avem o creștere cu 20%, foarte accelerată. Din păcate relaxarea are loc în urma unor mesaje de relaxare. Până și tulpina britanică a fost declarată sub control. Noi deschidem tot, relaxăm, dar populația trebuie să se comporte foarte atent.”.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Octavian Jurma[Sursa foto: Facebook]

Octavian Jurma: ”Am deschis școlile într-un grad ridicat de nesiguranță”

Octavian Jurma a ținut să precizeze că este nevoie de o strategie la nivel național, în contextul în care nu se poate izola toată populația pentru luni întregi. De asemenea, specialistul a spus că deschiderea școlilor nu a fost pregătită așa cum ar fi trebuit.

Citeste si: Alertă privind noua tulpină a SARS-CoV-2! Experții se tem că poate produce o nouă pandemie în primăvară

„Am deschis școlile într-un grad ridicat de nesiguranță. Avem și acest profil de circulație urbană, la noi școlile nu sunt de proximitate, multe familii trebuie să traverseze orașul, lucru care nu se întâmplă neapărat în alte țări, unde și acolo totuși sunt probleme”.