Căpitanul naționalei, dat afară după ce s-a filmat în ipostaze compromițătoare. Imagini incredibile!

Artem Dzyuba, în vârstă de 32 de ani, a fost dat afară de la naționala Rusiei după ce pe rețelele de socializare a apărut o filmare controversată cu el. Nimeni nu se aștepta ca celebrul fotbalist să fie exclus de la echipa națională, din cauza unor imagini compromițătoare, care ”au scăpat” în mediul online, devenind virale.

In articol:

Citeste si: Iubirea pentru fotbal nu l-a ținut departe de stadion nici în carantină. Un tânăr, prins de jandarmi pe teren deși trebuia să stea izolat

Citeste si: Marius Șumudică, primele declarații despre infectarea cu noul coronavirus! Ce se întâmplă în aceste momente cu familia lui: "Sunt foarte îngrijorat..."

Artem Dzyuba

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

In mediul online a apărut o filmare cu starul lui Zenit St. Petersburg în timp ce se masturba. Artem Dzyuba a primit banderola de căpitan al naționalei după prestația de la Campionatul Mondial din 2018, cand a inscris un hattrick si si-a calificat echipa in sferturile de finala.

"Situația lui Artem Dzyuba nu are legatură cu echipa națională din punct de vedere sportiv. Nu trebuie să oferim mai multe comentarii pe subiect", a spus selecționerul Rusiei. Ba mai mult decât atât, nu este prima dată când celebrul fotbalist este pus în astfel de situații stânjenitoare. Artem a mai fost în centrul atenției, în urmă cu ceva timp, când în spațiul public circula o filmare cu el și cu un alt coechipier, în timp ce simulau o partidă de sex. Totul se întâmpla după un meci.

Ultimul meci jucat de Artem Dzyuba la echipa natională a Rusiei a fost in luna octombrie, cand a evoluat toată partida, contra Ungariei. Dzyuba nu a făcut niciun comentariu legat de situația în care se află și din cauza căreia și-a pierdut banderola de căpitan.

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc