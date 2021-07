Care a fost adevăratul motiv al despărțirii dintre Mihai Mitoșeru și Noemi? Prezentatorul le-a mărturisit apropiaților din ce cauză a divorțat

Mihai Mitoșeru și Noemi, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Facebook] 17:06, iul 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Deși s-au separat oficial de aproape doi ani și au dezlegat căsătoria, cei doi sunt încă unul în preajma celuilalt, semn că mai există sentimente puternice între ei. Un apropiat al fostului cuplu a declarat, în exclusivitate pentru "cancan.ro", care ar fi fost adevăratul motiv pentru care Mihai și fosta lui soție și-au spus adio.

Citeste si: Grațiela Teohari Duban și Mihai Mitoșeru, în goana după zestre, la “Se strigă darul”!

De ce s-au despărțit Mihai Mitoșeru și Noemi?

Prezentatorul tv și fosta lui parteneră s-au despărțit într-un mod frumos, motiv pentru care se comportă de parcă ar forma încă un cuplu.

În ultimul timp, Noemi și Mihai au fost zăriți foarte des împreună, ceea ce i-a făcut pe toți să creadă că mai sunt șanse de împăcare, mai ales că și apropiații au declarat că între aceștia există o iubire cum nu se poate explica în cuvinte: "Între Mihai şi Noemi există ceva ce nici măcar ei nu pot explica. Se iubesc, asta pot spune sigur, însă ea nu vrea să treacă peste momentele dificile pe care le-a trăit în relaţie. Nu pot spune că au fost chestii grave, însă discuţiile mici au reuşit să îi despartă.", a transmis un prieten al celor doi pentru cancan.ro.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Distracție pe cinste și multe lacrimi la ziua lui Mihai Mitoșeru! Noemi, fosta lui soție, prima apariție după divorț: ”Am emoții când vorbesc despre el”

Mai mult, în timpul în care Mitoșeru a trecut printr-o perioadă grea cu mama lui, care a fost grav bolnavă, fosta soție nu a stat deloc pe gânduri și i-a fost alături în fiecare moment, susținându-l îndeaproape: "Mihai a fost extrem de bulversat în perioada asta, după cum bine ştie toată lumea, mama lui a fost grav bolnavă, iar pentru el a fost foarte greu. Ea i-a fost alături, iar pentru Mihai asta a contat foarte mult.", a mai adăugat același apropiat al fostului cuplu.

Cât despre motivul despărțirii, se pare că cei doi au ajuns să aibă câteva momente dificile, peste care nu au putut trece. Din câte a povestit prietenul lui Mihai pentru sursa citată, prezentatorul s-ar învinui pentru faptul că a fost orgolios și, astfel, a luat decizii de moment, peste care nu a putut să treacă nici acum, căci nu a reușit să își refacă viața alături de altcineva: "Mi-a spus, la un moment dat, că a reflectat mult la ceea ce s-a întâmplat între el şi Noemi şi şi-a dat seama că el a fost de vină pentru faptul că s-au despărţit. Şi-a dat seama că orgoliul nu l-a mai lăsat să gândească raţional şi a luat nişte decizii pripite. Acum nu ştiu dacă o aşteaptă pe ea, dar când îmi mai povestea mie despre fetele cu care s-a văzut, mereu le găsea defecte. De nimeni nu a putut să se apropie.", a încheiat amicul celor doi.

Mihai Mitoșeru și fosta soție, pe vremea când formau un cuplu[Sursa foto: Facebook]

Noemi a fost prezentă la ziua lui Mihai

Recent, Mihai Mitoșeru și-a sărbătorit ziua de naștere, de la care nu a putut lipsi nici fosta soție. Noemi a vorbit despre cel care i-a fost partener atâția ani, vizibil emoționată, și i-a transmis numai gânduri bune, dincolo de tot ceea ce s-a întâmplat: "Mihai este tipul cu care mi-am petrecut 13 ani, o foarte mare perioadă din viață, care m-a făcut foarte fericită, mă făcea să râd, nu mă uitam la ceas, nu știam cum trece timpul. Mi se pare ciudat să vorbesc după atâta timp, am emoții. Am emoții când vorbesc despre el. Îi doresc tot binele din lume, să fie fericit, să se liniștească. Nu știu dacă fericirea lui sunt eu, dar sunt convinsă că, într-un final, își vă găsi fericirea. A fost o relație frumoasă, nu știu dacă voi mai avea vreodată o relație așa intensă cum am avut cu Mihai, nici nu mă gândesc, chiar am avut o viață foarte frumoasă alături de el.", a povestit frumoasa blondă, cu ochii în lacrimi.