Care a fost adevăratul motiv pentru care Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor? Vedeta nu regretă deloc că a renunțat la carieră: “M-a băgat în mult bucluc. Eram prea mult divă”

Nadine este una dintre vedetele showbiz-ului românesc autohton care au renunțat la celebritate și au căutat un nou început în afara țării. Artista a debutat în anul 1995, odată cu participarea la o celebră emisiune care promova tineri cu voci deosebite. Cântăreața a avut parte de un succes imens, însă a ales să se retragă din lumina reflectoarelor luând-o de la zero în Franța.

Acum, după mulți ani, aceasta a explicat care a fost adevăratul motiv pentru care a încheiat un capitol important al vieții sale. A renunțat la luminile reflecoarelor și a ales să ducă o viață simplă, departe de camerele de filmat.

Nadine, motivul pentru care a renunțat la celebritate

Artista a mărturisit că nu se mai regăsea în ceea ce făcea, ba mai mult i se urcase cu adevărat la cap statutul pe care și-l crease. Vedeta nu mai făcea diferențe între persoanjul care trebuia să urce pe scenă și propria persoană, astfel că a luat decizia de a se retrage înainte să fie prea târziu.

„Eram, cândva, sub influența muzicii pop, cea care încurajează artistul să fie altfel, ca păduchele în frunte, în orice situație. Am simțit că nu mi se mai potrivește. Când eram artist pop, voiam musai să fiu văzută, să fiu la televizor, să nu trec neobservată! Iar asta m-a băgat în mult bucluc! La nivel intim, foarte uman, îmi doream una, și făceam alta. Am încurcat borcanele și nu am știut să păstrez artistul doar ca pe un personaj. Trebuia să păstrez pentru scenă artistul, dar, în egală măsură, să-i acord o șansă și omului care voiam să fiu. Nici nu știu dacă este posibil acest clivaj”, a mărturisit Nadine pentru imapct.ro.

Mai mult decât atât, Nadine susține că în cazul în care își continua cariera de artistă pop nu ar fi avut succes în relațiile amoroase și în familie. Vedeta mărturisește că se credea o divă în acele vremuri, iar dacă ar fi continuat așa nu ar fi putut să se împartă între a fi o artistă pop cunoscută, dar și mamă și soție devotată.

„Acum știu că din această pricină mulți artiști din cultura pop au tot felul de probleme, de tulburări de personalitate și par a fi zdrăngăniți la cap. Nu poți fi, în viața reală, cel din viața de zi cu zi, și pe scenă. Nu cred că aș fi avut succes în căsnicie, dacă aș fi rămas artistă pop. La ce ambiții aveam pe atunci, mă îndoiesc! Ca să fii soție, parteneră de viață sau mamă ai nevoie să cobori la nivelul de banal, ca să zic așa, de normal, de simplu, care să fie congruent cu rolul bărbatului și al copilului. Eram prea mult divă, ca să aibă copilul și mama, și tată, iar eu, bărbat. Nu știu cum aș fi putut împărți și una și alta. Eram prea atomică și nu aveam cum să le îmbin pe ambele!”, a mai spus Nadine.

Cu toate acestea, Nadine nu regretă decizia pe care a luat-o cu mulți ani în urmă, întrucât a făcut parte din viața sa și a ajutat-o să evolueze. Mai mult, vedeta a avut timp să se ocupe de familia sa, care rămâne mai depreț decât orice. De asemena, este împăcată și chiar a reușit să îmbrățișeze anonimatul.

”Nu regret însă niciun moment că am trecut cu ani în urmă prin așa ceva. A fost o etapă a vieții, care m-a ajutat să evoluez. Acum iubesc enorm că am descoperit anonimatul, că în viața de zi cu zi naturalețea vârstei te îmbrățișează cu multă căldură. Am descoperit și natura relației umane cu cineva care nu se așteaptă să-i pui vreodată vreo pilă, undeva!”, a adăugat cântăreața.

