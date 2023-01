Care a fost cea mai mare motivație a lui Micutzu în lupta împotriva propriei greutăți? Comediantul a slăbit peste 50 de kilograme

In articol:

În urmă cu trei ani, Micutzu a ajuns, fără să își dea seama, la greutatea de 170 de kilograme. Problemele de greutate i-au dat bătăi de cap o bună perioadă, însă nu doar din cauza aspectului fizic. Cât a ținut dietă, a exclus principalele alimente care contribuiau la creșterea în greutate.

Drumul a fost unul anevoios, cu urcușuri și coborâșuri, însă după multe eforturi a reușit să ajungă la o greutate normală. Primul pas pe care l-a făcut a fost să scoată din meniul său carnea. Ulterior, comediantul a renunțat și la carbohidrați, lucru care l-a ajutat să elimine mai mult de 50 de kilograme.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu.

Micutzu, îngrijorat din cauza sănătății sale

Micuțu a luat decizia de a ține dietă de teama problemelor de sănătate care pot apărea din cauza kilogramelor cu mult peste limita recomandată. A renunțat la obiceiul de face din mâncare scopul principal al vieții sale, reușind să câștige lupta împotriva propriei greutăți cu mult efort și cu un meniu echilibrat.

„Doar mâncarea a scăpat de sub control. (…) Dar seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul «Mănâncă, mă, să fii sănătos!»”, a povestit Micutzu.

Micuțu și-a obișnui fanii să facă numeroase glume pe seama propriei sale greutăți, dezvăluind, totodată, și relația nocivă pe care o avea cu mâncarea.

„Eu aș fi ostaticul perfect, trebuie să mă hrănești la ore fixe, atâta tot. Deci dacă îmi dai mâncare la oră fixă, nu mai plec nicăieri. N-o scape băiatul ăsta niciodată.”, a spus Micuțu la un moment dat, în timp ce se afla pe scenă.