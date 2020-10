Care a fost motivul despărțirii dintre Fuego și Ana Maria Ciausu: ”Nu am ce să repar pentru că nu am stricat nimic”

Fuego [Sursa foto: Instagram]

Fuego și Ana Maria Ciausu au trăit o frumoasă poveste de dragoste în anul 2000. Se pare că relația celor doi a durat patru ani, cu toate că au decis să meargă fiecare pe drumuri separate, în prezent, cei doi se înțeleg destul de bine. Ana Maria Ciausu a declarat că a intrat în lumea showbiz-ului datorită relației pe care a avut-o alături de artist. Ba mai mult, frumoasa brunetă are o carieră de succes în domeniul politic. „Da, am fost în atenția presei datorită relației pe care am avut-o cu Paul, și nu pentru că eu mi-am dorit lucrul acesta atunci, ci pentru că nici eu și cu atât mai puțin el, nu aveam nimic de ascuns. Astăzi, mă găsiti deja cu 7 ani de experiență politică în județul Olt, la mine acasă”, a povestit Ana Maria în cadrul unui interviu acordat într-o emisiune de televiziune.

In articol:

Ana Maria Ciausu[Sursa foto: gazetanoua.ro]

De asemenea, tot în cadrul interviului, frumoasa brunetă a mărturisit că îl apreciază pe Fuego, pentru că este un om deosebit, un artist care își iubește foarte mult cariera. Cei doi au decis de comun acord să se despartă și să meargă pe drumuri diferite. Ana Maria a povestit că ea nu se simte vinovată de relația pe care a avut-o cu Fuego, ba mai mult, aceasta nu a greșit cu nimic. „Nu am ce să repar pentru că nu am stricat nimic. Când doi oameni decid, de comun acord, să meargă pe drumuri separate și nu au nimic să își reproșeze ba din contră, să își mulțumească unul altuia pentru lucrurile frumoase trăite împreună, înseamnă că se respectă unul pe altul”, a mai povestit Ana Maria.

Ana Maria a pierdut mai multe sarcini

Cei doi nu au putut avea copii, și din cauza asta au decis să se despartă, dar au rămas prieteni foarte buni. „Relația mea cu Ana Maria nu mai există. Ana nu mai face nici tratament cu antibiotice si injectabile pentru a rămane însărcinată, s-a terminat totul. Relația noastră s-a încheiat de curând, dar noi am rămas buni prieteni”, a declarat Fuego.

Sursa: Haihuin2.ro