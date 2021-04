Care a fost motivul pentru care Andreea Bălan nu a îmbrăcat rochia de mireasă înainte de a avea copii?! "Aveam o frică..."

In articol:

Andreea Bălan a spus de ce nu a îmbrăcat rochia de mireasă înainte de a avea copii. Care este motivul principal?!

Andreea Bălan, despre căsătorie

Andreea Bălan se poate declara o femeie împlinită. Cu o carieră de succes și o două fetițe minunte, cântăreața poate susține că are o viață fericită.

Însă, din punct de vedere sentimental lucrurile nu au arătat prea bine.

A fost patru ani într-o relație cu George Burcea. Iubirea a fost atât de mare între ei, încât au decis să meargă în fața altarului. Însă, nu înainte de a aduce pe lume prima fetiță. Din păcate, căsătoria dintre Andreea Bălan și George Burcea a durat doar patru luni, iar cei doi au fost nevoiți să ajungă la divorț.

Pentru prima dată, Andreea Bălan declară care a fost motivul principal pentru care nu a îmbrăcat rochia de mireasă înainte de avea primul copil.

În cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, vedeta a vorbit despre ultima perioadă din viața ei, dar și despre divorțul care a făcut-o mai puternică.

"Nu am simțit.. Aveam așa o frică..Pentru că probabil am dorit-o în cealaltă relație( nr. relația cu Keo) și nu se întâmplase și atunci.. Apoi am înțeles că nu..Mai ales dacă ai și copii, trebuie să crească într-o familie cu acte în regulă. Să aibă numele.. A fost o nuntă foarte frumoasă, a fost ca un spectacol. Nu, nu îmi pare rău.. E mai greu la divorț", a declarat Andreea Bălan.