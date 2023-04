Care a fost primul job al lui Călin Donca? Acum este unul dintre cei mai bogați români, dar puțini știu cu ce se ocupa la vârsta majoratului. A început de jos: "Am tras tot greul de care am avut nevoie ca să mă dezvolt"

In articol:

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Călin Donca a vorbit despre copilăria sa, dar și despre primul lui job.

Originar din Reșița, dar stabilit în Brașov de mai bine de un deceniu, unul dintre cei mai bogați români a dezvăluit că a avut o copilărie normală, mama sa lucrând în învățământ, iar tatăl său fiind inginer.

Citește și: Călin Donca, totul despre drumul spre succes! Cum trece unul dintre cei mai bogați români peste momentele dificile: "Nu scapi de probleme când ai bani"

„M-am născut la Reșița. Era o garsonieră de 24 de metri pătrați, mi-au spus părinții, nu am știut eu. Mai departe ei s-au mutat la Timișoara cu serviciul. Iar de la Timișoara, unde am stat 23 de ani, am cutreierat toată țara. Mergând în toată țara, am descoperit Brașovul ca fiind de departe cel mai frumos oraș, cea mai frumoasă zonă, motiv pentru care m-am și stabilit aici. Avem 10 ani deja de când suntem în Brașov, m-am mutat aici treptat, la început veneam mai rar, dar la un moment dat am zis că aici este locul unde trebuie să crească copiii.

Copilăria mea a fost ca a oricărui om din societatea noastră, normală, nu am avut ceva special. Mama a fost profesoară, mai făcea și bișniță, mergea la sârbi, ducea ceva, lua altceva ca să mărească puțin veniturile familiei. Tatăl meu lucra ca inginer, la un moment dat a avut și un post de conducere, la 56 de ani a terminat, să zic așa, munca pentru Timișoara și a venit alături de mine la Brașov. Tatăl meu locuiește cu mine, mama mea mai stă la Timișoara, mai vine aici, ea nu se poate desprinde atât de ușor.

Nu am avut o copilărie săracă, să spunem că n-am avut ce mânca.”, a dezvăluit Călin Donca.

Citeste si: „Se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi”. Cine este femeia cu care Dinu Maxer ar fi înlocuit-o pe Deea Maxer! Apropiații i-au dat de gol- kanald.ro

Citeste si: Un soldat rus beat și-a bătut joc de un echipament de 160 de milioane de dolari. Imagini HALUCINANTE de la fața locului- stirileprotv.ro

Călin Donca a vorbit despre primul său job

În prezent, Călin Donca este unul dintre cei mai bogați români, însă puțini știu care a fost, de fapt, primul său job. La vârsta majoratului, afaceristul a acceptat propunerea unui prieten de a pleca în Portugalia, pentru a vinde tablouri, asta pentru că își dorea foarte tare să strângă bani pentru a-și achiziționa o mașină.

Citește și: Narcis de la Bărbulești a povestit cu ochii în lacrimi despre moartea surorii lui! Cum i-a fost alături tatălui său, Ștefan de la Bărbulești: "Îl vedeam că era sfâșiat"

Citeste si: Oana Roman a ajuns cu fiica sa de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu Isabela- kfetele.ro

Citeste si: Sf. Gheorghe 2023. Tradiții și obiceiuri românești- stirilekanald.ro

Citeste si: Viciul de peste 30 de ani la care Camilla Parker nu poate reununța. Regele Charles al III-lea i-a ordonat să caute imediat ajutor specializat- radioimpuls.ro

„Călin Donca: Am avut o perioadă, într-adevăr, când am început să lucrăm în vânzări de asigurări de viață, și mama mea, împreună cu mine am decis, de fapt eu am convins-o, să se lase de învățământ și să facem doar partea asta, cu asigurările.

Adiță Voicu: A fost primul tău job ăsta?

Călin Donca: Nu, primul meu job a fost în Portugalia, am fost să vând tablouri și cumva un prieten mi-a zis dacă vreau să îmi iau mașină, să merg două-trei luni cu el în Portugalia, să vindem pe acolo ce vindem și să ne întoarcem cu bani de mașină. Voiam foarte mult o mașină, părinții mei nu au avut niciodată. Mi-am dorit foarte mult, am mers în speranța că o să mă întorc cu bani, însă după nu mult timp m-a luat Poliția pe stradă, m-a întrebat de acte și m-a trimis acasă. Știu că aveam 18 ani. În viață, la început, faci ce trebuie, iar după aia faci ceea ce vrei. Dacă începi cu ceea ce vrei, nu o să ajungi la ceea ce trebuie mai încolo. Am început cu ce mi s-a arătat. Niciodată nu mi-am dorit să vând tablouri, eram un om timid, nu-mi plăcea ideea de vânzare, de asemenea în asigurări, nu mi-a plăcut niciodată să vând asigurări. Mi-a fost foarte greu, dar patru ani și jumătate am stat în asigurări și am tras tot greul de care am avut nevoie ca să mă dezvolt.”, a mai povestit afaceristul.