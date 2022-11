Care a fost reacția soțului Roxanei Hulpe, când a primit vestea despre sarcină? „Am simțit nevoia să fac un test de sarcină, deși știam că e aproape imposibil, eu având și niște probleme”

In articol:

Roxana Hulpe trăiește cea mai frumoasă și intensă perioadă din viața ei. Vedeta este însărcinată și va deveni, pentru prima dată, mamă de fetiță. Roxana Hulpe a aflat că este însărcinată la scurt timp după căsătoria cu alesul inimii ei.

Roxana Hulpe și-a dorit să fie însărcinată, de ziua ei

Aceasta și-a anunțat partenerul de viață, cu privire la sarcină, iar el a avut o reacție surprinzătoare.

Pe data de 1 iunie, anul acesta, a fost ziua de naștere a Roxanei Hulpe. Vedeta a organizat o petrecere în cinstea aniversării ei, pe plajă. La 12 noaptea, înainte să sufle în lumânări, vedeta și-a dorit să rămână însărcinată. La 3 zile distanță, Roxana Hulpe a simțit să își facă un test de sarcină, iar rezultatul a uimit-o.

Citește și: Roxana Hulpe este însărcinată în 6 luni! A dezvăluit sexul bebelușului: „La prima morfologie am mers convinsă că este...”

Roxana Hulpe însărcinată [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Fulgy de la Clejani, condamnat la închisoare! De ce este acuzat- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

„ Pe 1 iunie anul acesta, de ziua mea de naștere, am organizat o petrecere la mare, în Constanța, pe plajă, cu toți oamenii dragi mie. Am purtat o rochie albă lungă, o prietenă mi-a adus o coroniță cu flori albe, totul era minunat. Invitații ne felicitau pentru petrecere, părea că e o mini nuntă și s-a glumit mult pe această temă. La miezul nopții, când am primit tortul și am suflat în lumânări, mi-am zis în gând: « Doamne, poate anul acesta vine un bebe! ». Apoi, am dansat până la răsărit desculță și am sărit încontinuu.”, a mărturisit Roxana Hulpe, pentru Revista VIVA!.

„ Următoarele două zile la plajă, am rămas în gașca restrânsă, iar prietenele mele glumeau că am putea organiza și un baby shower acum. Această idee a venit de nicăieri, nu ne propuseserăm verbal niciuna să avem copii în următoarele zile, era un plan pe următoarele luni bune.”, a mai adăugat vedeta.

Cum a reacționat soțul Roxanei Hulpe la vestea sarcinii?

Reacția soțului Roxanei Hulpe a fost una cu adevărat uimitoare. Acesta a rămas șocat, nu se aștepta la această veste, însă s-a bucurat la vestea sarcinii, fiind rezultatul dragostei dintre ei.

Citește și: Cine e Bogdan Rădulescu, logodnicul prezentatoarei TV Roxana Hulpe. Surpriza uluitoare pe care i-a făcut-o blondinei la festivalul UNTOLD 2022

„ A fost ceva de genul: el, cu ochii în lacrimi, „ies la o plimbare pe plajă, revin!. S-a și întors. Hahaha!(...) Pe 3 iunie însă, am simțit nevoia să fac un test de sarcină, pur și simplu asta am simțit, deși știam că e aproape imposibil, eu având și niște probleme. Zis și făcut: pozitiv. Eram la masa de prânz într-un local din Mamaia, evident că nu m-am abținut, soțul meu vorbea la telefon și i-am așezat testul în față. S-a blocat, a tras niște aer proaspăt de pe plajă singur, iar ce a urmat a fost un val de bucurie și dragoste. Așa a fost să fie, la 48 de ore de la suflatul în lumânări, dorința avea deja formă clară.”, a mărturisit Roxana Hulpe.

Roxana Hulpe și soțul ei, vor deveni părinți pentru prima dată [Sursa foto: Instagram]