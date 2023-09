Care au fost primele cuvinte ale lui Laszlo Dioszegi când a intrat în vestiarul echipei: „Eu am intrat în vestiarul băieților noștri și am spus un singur lucru”

In articol:

Meciul din tur a fost încheiat cu scorul de 2-2 la Sfântu Gheorghe, iar soarta elevilor lui Liviu Ciobotariu a fost decisă în cea de-a doua manșă, unde covăsnenii au fost eliminați de gruparea din Norvegia, la capătul unei duble în care au demonstrat că sunt o echipă puternică.

După eliminarea suferită, Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi OSK, a reacționat și a declarat care a fost primul lucru făcut după ce echipele s-au retras la vestiare.

Laszlo Dioszegi: „Eu am intrat în vestiarul băieților noștri și am spus un singur lucru”

„Eu am intrat în vestiarul băieților noștri și am spus un singur lucru: ‘Sunt mândru de voi’. Am pierdut, dar sunt mândru de băieți. Putem să părăsim stadionul cu capul sus. Acum putem să vorbim ce a fost în prima repriză, trebuie să scoatem pălăria în fața băieților.

Au luptat așa cum nimeni nu a știut. E o echipă mai bună, am zis din start. Nu pot să fiu supărat pe Păun, a jucat multe meciuri foarte bune. Nu putem să vorbim despre un jucător, doi sau trei. A jucat echipa și a făcut un joc foarte bună.

Prima repriză a fost modestă, dar per total cred că am ieșit cu capul sus și cred că Bodo/Glimt este o echipă foarte bună. Am jucat pe o suprafață cu care nu suntem obișnuiți. Nicio echipă din România nu putea face un rezultat mai bun decât am făcut noi. Eu așa consider, că am ieșit cu capul sus”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

Patronul formației din Sfântu Gheorghe a fost întrebat de reporteri dacă fotbalistul ar pleca de la Sepsi, luând în considerare eșecul de calificare în grupele UEFA Europa Conference League, care ar fi putut aduce un bonus de aproape 3 milioane de euro în contul clubului.

FK Bodø/Glimt - Sepsi OSK 3-2 [Sursa foto: Instagram Sepsi OSK]

Laszlo Dioszegi: „Banii contează foarte mult, dar nu sunt totul”

„Povestea cu Ștefănescu e încheiată, va fi jucătorul nostru cel puțin până în iarnă. Banii contează foarte mult, dar nu sunt totul. Pentru noi, omogenitatea lotului contează foarte mult. Are contract trei ani de zile.

Acum nu vreau să spun, fiecare jucător are prețul lui. (n.r.- Dacă FCSB vă dă un milion, refuzați?) Da! Nu banii sunt în primul rând. Ne trebuie bani, dar omogenitatea lotului contează mult mai mult. Ștefănescu vrea să rămână la noi, trebuie să ne uităm la ce vrea jucătorul”, a spus Dioszegi, la Digi Sport.

Fotbalistul a adunat în palmaresul personal 38 de partide în tricoul celor de la Sepsi sezonul trecut, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 8 pase decisive. Pentru reprezentativa României, Ștefănescu a acumulat 2 selecții până în acest moment.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Marius Ștefănescu este de 1,2 milioane de euro;