Care e cel mai bun smartphone? Iphone 11 Pro sau S 10 Plus?

Specialiștii chestionați de site-ul t3 au parcurs o listă cu mai multe smartphone-uri, de la incredibilul Iphone 11 Pro, la Samsung S 10 Plus, s-a ajuns la rapidul One Plus 7T Pro, a fost analizată camera parcă SF a celor de la Huawei, care au instalat această tehnologie pe P30 Pro, ca totul să se termine cu Sony Experia 1 și Xiaomi Mi9T Pro.

Samsung Galaxy S20 nu a fost inclus în top pentru că anunțul oficialilor a survenit după demararea proiectului privind smartphone-urile.

Studiul s-a focusat pe tehnologia 4G

De menționat că studiul efectuat a avut ca țintă tehnologia 4G, un aspect important pentru cei care se vor orienta, în viitorul apropiat, după acest text.

Iphone 11 Pro, campionul absolut

Studiul făcut pe smartphone-uri a scos în evidență faptul că Iphone 11 Pro este cel mai bun telefon pe care îl poți cumpăra. Specialiștii susțin că gigantul Apple a făcut cea mai bună cameră, iar smartphone-ul Iphone 11 Pro are un ecran OLED incredibil. De asemenea, grafica și procesorul sunt la superlativ.

Celelalte două aspecte imnportante țin de durata bateriei și calitățile audio ale smartphone-ului care, de asemenea, excelează.

S10 plus, cel mai bun Android

De partea cealaltă, cel mai bun smartphone cu sistem de operare Android este, în momentul de față, Samsung Galaxy S10 Plus, precizează sursa citată. Cu un ecram de 6,4 inchi și cu o capacitate de stocare de 1,5 TB, S10 Plus vine cu mai multe calități duse la superlativ, inclusiv la camera frontală. „Dacă vreți ceva la superlativ, nu trebuie să vă uitați mai departe de Samsung Galaxy S10 Plus”.

Nu doar că este cel mai rapid sau că are cel mai apreciat design, dar Galaxy S10 Plus face diferența la orice capitol față de celelalte smartphone-uri cu sistemul de operare Android.

Huawei completează podiumul

Podiumul este completat de Huawei P30 Pro, care vine cu un sistem al camerei la nivel înalt, un ecran generos de 6,47 inch și un procesor rapid. Dimensiunile smartphone-ului sunt mai mult decât încântătoare: 158X73.4X8.4 mm.

