"Care e problema, frate?" Cristina Șișcanu a răbufnit pe internet. Ce a scos-o din minți pe soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu a avut o reacție acidă în mediul online, după ce a primit mai multe critici din partea celor de acasă. Soția lui Mădălin Ionescu a publicat o filmare în care mânca cu geanta pe umăr, iar fanii nu s-au ferit să îi atragă atenția.

Deranjată de controversele apărute pe seama subiectului, vedeta a decis să le dea replica celor care au criticat-o.

Citeste si: „Mă chinuie. Este ceva horror” Cristina Șișcanu, la capătul puterilor! Probemele de sănătare care nu-i mai dau pace

Cristina Șișcanu: "Care e problema, frate?"

Cristina Șișcanu a fost bombardată cu mesaje din partea celor care o urmăresc în mediul online, după ce a publicat un videoclip în care mânca cu geanta pe umăr. Atenți la detalii, fanii au taxat-o imediat, iar soția lui Mădălin Ionescu nu s-a ferit să le răspundă pe rețelele de socializare: "Frate, nu înțeleg aceste întrebări inutile. Oamenii fac ce vor, pot să își pună și poșeta în cap. Știți celebra scenă a Monicăi Gabor, când și-a pus poșeta în cap. Care e problema, frate? Nu vă mai împiedicați de chestii nesemnificative. Ce contează cum stă omul?

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cătălin Moroșanu a făcut declarații surprinzătoare despre abstinență. „Să nu văd femei!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În primul rând, nu eram la restaurant. În al doilea rând, am explicat și acolo, eram într-un loc în care spațiul era extrem de restrâns. Doamnelor, domnișoarelor, cele care ați observat acest detaliu, că aveam o poșetuță mică, pusă așa, pe umăr, și mâncam pizza cu ea pe umăr. Scaunul pe care stăteam era cu spătarul rotunjit. Am încercat să agăț poșetuța și nu stătea, cădea. Masa era foarte mică. Abia dacă ne încăpeau mie și lui Mădălin paharele cu băuturile pe care le-am comandat. Mai departe, nu puteam să am un alt scaun lângă mine, pe care să pun poșeta. Nu exista nicio variantă, decât așa.", a spus Cristina Șișcanu, pe contul personal de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by CRISTINA SISCANU IONESCU (@iamcristinasiscanu)

"Aceste detalii chiar nu contează"

Cristina Șișcanu a lăsat să se înțeleagă că răutățile la adresa ei nu o afectează. Cu toate acestea, vedeta susține că oamenii ar trebui să fie mai relaxați și să nu mai pună preț pe asemenea detalii nesemnificative: "Cum să vă explic, cele care sunteți extrem de atente la aceste detalii. Era o zonă extrem de aglomerată, abia de găseai o masă la care poți să stai. Cu siguranță se va găsi cel puțin o persoană care va spune: 'Păi și de ce ai postat imaginile, atunci, dacă apăreai în ele cu gentuța pusă pe umăr, în timp ce mâncai?'

Citeste si: „S-a enervat și i-a dat un picior” Mădălin Ionescu nu s-a mai putut abține și și-a ieșit din minți. Cristina Șișcanu a povestit totul pe Instagram

Răspunsul este următorul: 'Pentru că așa am vrut!' Vreau să vă spun că de câte ori merg în străinătate și văd oameni, oameni cu bani, stilați, n-am zis că cei cu bani sunt stilați, care își permit accesorii de lux, se vede că sunt civilizați, cultivați, sunt foarte relaxați. Iar aceste detalii chiar nu contează.", a adăugat soția lui Mădălin Ionescu.