Care era jocul copilăriei în Filipine? Bella Santiago se amuză foarte tare când își amintește: "Eram nebună când eram mică" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele sezonului 7 "Bravo, ai stil". Aceasta a cunoscut celebritatea prin câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete. Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește.

Bella Santiago, cel mai important sfat pentru fiica sa

Artista s-a făcut extrem de plăcută la public, prin personalitatea ei veselă și aparițiile mereu spectaculoase.

Bella Santiago își iubește enorm fiica. Mereu când vorbește despre ea se emoționează. În cadrul unei petreceri mondene, Bella ne-a dezvăluit cel mai de preț sfat pe care i l-a dat fetei ei, după care să se ghideze în viață.

"Îi zic mereu fiicei mele să fie ea, să nu încerce să fie altfel, pentru că oamenii simt. Și i-am zis că mai bine să fie ea, normală, naturală, cum este. Așa îi zic mereu.", a declarat Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Dan Ciotoi şi Grasu XXL au ajuns la cuţite? “Uite că se poate și asta... fără acordul meu”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Jocul copiilor din Filipine

În România, copiii au jocuri diverse, care sunt transmise din generație în generație. În Filipine, ne-a spus chiar Bella cum se distra când era mică.

"Eram nebună când eram mai mică, eram peste tot. Eu mă jucam cu furnicile. Luam una neagră și una roșie și le puneam să se lupte. Dar, eu nu am avut copilărie cum au avut toți copii, pentru că am stat mai mult cu bunica mea, făceam treabă și nu prea am copilărit. Nu aș schimba nimic, pentru că am învățat multe chestii, care mă ajută acum. Lucrurile pe care m-a învățat mama mea, o ajută și pe fata mea, o învăț ce am învățat și eu la rândul meu. Chiar nu vreau să schimb nimic, sunt foarte mulțumită de toate experiențele pe care le-am avut.", a mărturisit Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Vara aceasta, Bella își dorește să ajungă într-o destinație superbă, împreună cu familia ei. Deja au stabilit și speră să se întâmple.

"Vara aceasta, eu și soțul meu vorbim că vrem să mergem în Grecia, măcar o săptămână, cu fata noastră, să ne relaxăm puțin și sper să fie adevărat.", a mai spus Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.