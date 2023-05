Care este adevărul despre meseria Marei Bănică. Jurnalista trebuia să aibă un cu totul alt drum în viață: „Am primit un premiu”

In articol:

Mara Bănică este cunoscută de toată lumea ca fiind o jurnalistă de succes de la noi, care a apărut la numeroase emisiuni TV, în care a comentat și dezbătut atât diferite cazuri sociale, cât și scandaluri mondene. Cu toate acestea, nu jurnalismul a fost meseria pe care ea și-ar fi dorit-o inițial, ca o primă opțiune.

Mara Bănică nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume și să dezbată cele mai controversate subiecte ale momentului. A reușit să-și facă un nume în televiziune și să-și cucerească publicul cu stilul său dea spune mereu totul fără ezitare. Cei mai mulți dintre oameni o știu ca un jurnalist care s-a axat de fiecare dată pe cele mai de interes subiecte din sferele social și monden, însă puțini sunt cei care știu ce a făcut înainte de această etapă. La începuturile carierei sale, Mara Bănică a fost reporter acreditat la MAI vreme de 7 ani, ulterior corespondent de război, timp în care a transmis detalii chiar de pe fronturile de luptă din Afghanistan, Irak sau Kosovo.

Citește și: Modul cumplit în care o mamă de 32 de ani a sfârșit, după o ceartă cu iubitul. Ultimul mesaj pe care l-a trimis familiei, înainte de a fi găsită fără suflare. Polițiștilor nu le-a venit să creadă, când au aflat cauza morții

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Rusia- stirileprotv.ro

„Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak. Mi-a zis că plec, dar șeful nu voia să dea și operator așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului. Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu Cel mai obiectiv corespondent de război”, a explicat Mara Bănică, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Citește și: Cine o ajută pe Alina Sorescu cu creșterea celor două fetițe, după ce a rămas mamă singură: „Principalul meu sprijin în creșterea lor”. Artista un ajutor de nădejde

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, in mijlocul unor noi controverse dupa participarea la incoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Mara Bănică a cochetat și cu actoria

Mara Bănică a mai avut încă o mare pasiune, însă care nu s-a concretizat, și anume actoria. Vedeta a avut dorința de a deveni actriță, însă, în final, a mers tot pe drumul jurnalismului.

„Fiind pasionată de lectură, teatru și istorie, pur și simplu s-a întâmplat. Voiam să dau la facultate fie la Teatru, fie la Jurnalism. Am ales varianta a doua și cred că nu am greșit”, a declarat jurnalista, în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva timp.