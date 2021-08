Care este atmosfera din relația Iuliei Vântur cu Salman Khan! „Am avut motive pentru care am fost aici”. Vedeta este de patru luni în România

Iulia Vântur și Salman Khan [Sursa foto: Instagram] 21:57, aug 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Iulia Vântur este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din România. Plecarea ei în India a șocat pe toată lumea, iar vestea că ea și Salman Khan, celebrul actor de la Bollywood, formează un cuplu a fost cu atât mai suprinzătoare.

De atunci, prezentatoarea TV se află sub lupa fanilor, care vor să știe mai multe despre viața ei personală.

În India, Iulia Vântur a fost propulsată pe culmile celebrității și nimeni nu se așetpta ca aceasta să se întoarcă prea curând în România. Totuși, Iulia Vântur este de patru luni în țară, iar toată lumea a suspectat că reîntoarcerea ei ar putea avea legătură cu o posibilă despărțire de actor. Nimic mai fals! Iată ce spune superba blondină despre relația ei cu Salman Khan!

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

Cum vede Salman Khan șederea lungă a Iuliei Vântur în România

Ei bine, din ultimele declarații ale Iuliei Vântur reiese că urmează să se întoarcă în India, căci are multă treabă. Se pare că blondina are deja un program foarte încărcat și filmări la care trebuie să ajungă. Cât despre Salman Khan, el deja lucrează la o nouă producție și o așteaptă și pe româncă. Iulia Vântur spune că celebrul actor nu este deranjat de faptul că ea a lipsit patru luni din India, căci este este o persoană „înțelegătoare”. Astfel, ea a dat de înțeles că nu există probleme între ea și Salman Khan.

Citeste si: Iubitul Iuliei Vântur, acuzat de fraudă în India! Salman Khan ar fi înșelat un comerciant de bijuterii iar acesta a depus plângere penală

Citeste si: Mileuri din macrame. Cât costă acum unul- bzi.ro

„Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător’, a declarat Iulia Vântur, potrivit impact.ro

Salman Khan [Sursa foto: Instagram]

Salman Khan, cum răspunde acuzațiilor conform cărora ar avea deja o familie

În urmă cu ceva timp, pe internet a apărut o informație care viza viața privată a celebrului actor. Unii spuneau că acesta ar fi însurat și că ar avea și doi copii și că are grijă să-i țină departe de lumina reflectoarelor. Salman Khan, însă, se jură că totul este doar o mincină.

Citeste si: Adevărul despre despărțirea Iuliei Vântur de Salman Khan! De ce și-a făcut românca ziua de naștere fără Salman Khan? Dezvăluiri exclusive

„Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe. Nu sunt căsătorit. Nu am o soție.

Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc. Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție”, a explicat actorul.