Aproape nu există ținută la care Viorica Dăncilă să nu accesorizeze o broșă, fie de firmă, fie cu un model sofisticat, din aur, argint sau doar din metal simplu. În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Viorica Dăncilă a vorbit despre pasiunea sa pentru acest accesoriu. Dar a spus și care este cea mai scumpă broșă din garderoba ei.

In articol:

Viorica Dancila are o brosa preferata, careia i-a dat si un nume ”inima romaneasca”

În ultima declarație de avere, depusă anul trecut în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a trecut la capitolul bijuterii din aur (inele, cercei, brățări și broșe), în valoare totală de circa 5.000 de euro.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

”Un detaliu poate face diferența la o ținută, iar broșa am considerat că este accesoriul care pe mine mă avantajează și pe care pot să o accesorizez la orice ținută. Sunt luate nu neapărat după valoarea lor, ci după modul în care reprezintă ceva pentru mine. Cred că am 70-80 de broșe. Am primit și foarte multe după ce s-a aflat de pasiunea mea. De la soțul meu am primit o broșă când am împlinit 30 de ani de căsătorie, este una la care țin foarte mult și cred că este și cea mai scumpă. Broșa care reprezintă cel mai mult pentru mine este cea pe care am purtat-o în campania electorală de anul trecut ”inimă românească”, a spus Viorica Dăncilă despre pasiunea ei pentru broșe în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Viorica Dăncilă, despre broșa pe care a purtat-o în campanie

Despre broșa purtată în campania electorală de anul trecut, Viorica Dăncilă a vorbit mult și atunci. ”Am o broşă, se numeşte ”inimă românească”, pe care o port cu foarte mult drag. Este broşa pe care am lansat-o şi care efectiv mă reprezintă, pentru că şi eu am o inimă care ţine la români şi la România”, a afirmat Viorica Dăncilă în campania pentru funcția de președinte al României.