Care este cel mai mare complex fizic al Simonei Gherghe? Prezentatoarea TV le-a vorbit fanilor despre asta: „Mă lupt de când mă știu”

Simona Gherghe se clasează cu succes în topul celor mai apreciate și iubite prezentatoare TV din România. când nu este pe micul ecran, vedeta de televiziune ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu tot ce se întâmplă pe plan profesional, dar și

privat.

Simona Gherghe a dezvăluit care este cel mai mare complex al ei

În urmă cu puțin timp, blondina a abordat un subiect la care nimeni nu se aștepta. Ea a vorbit cu fanii ei de pe Instagram despre cel mai mare complex al ei. Se pare că cearcănele sunt cele care o supără cel mai multe pe vedeta, care pe lângă job-ul cu normă întreagă de pe micul ecran, este și mamă pentru doi copii absolut adorabili. Are o viață destul de solicitantă și multe nopți „restante”, care și-au pus amprenta pe chiul ei.

Însă vedeta are soluția, căci mereu este în căutare de alternative. Pe lângă o rutină de îngrijire bine pusă la punct, aceasta are grijă să acopere tot ce o deranjează cu machiaj.

„Astăzi vorbim despre complexe. Despre complexul pe care eu îl am și îl am practic dintotdeauna. Am cearcăne și mă lupt de când mă știu să găsesc produse.(...) Am o mulțime de nopți nedormite cu copii mici. Mamele cu copii mici știu treaba asta foarte bine”, a dezvăluit Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe: „Am dat la o facultate cu gândul ăsta”

Pe vremea când era doar un copil, Simona Gherghe visa să activeze în învățământ și să fie profesoară de franceză, iar aspirațiile sale au rămas constante mulți ani la rând, căci vedeta a aplicat chiar și la o facultate privind acest domeniu, pentru a-și îndeplini visul.

Cu toate acestea, între timp, lucrurile s-au mai schimbat, dat fiind faptul că blondina și-a dat seama că nu are calitățile necesare pentru a fi profesor, motiv pentru care a ajuns să se gândească la o altă carieră, într-un alt domeniu, ajungând astfel în presă, iar mai apoi, în fața camerelor, fiind o figură longevivă pe micile ecrane.

„Ani de zile mi-am dorit să fiu profesoară de limba franceză, cred că de prin clasa a doua. Și m-am pregătit în sensul ăstă, am dat la o facultate cu gândul ăsta, să devin profesor. Însă pe parcurs mi-am dat seama că nu am talent, nu am har. Ca să fii profesor îți trebuie har, îți trebuie răbdare. Ori eu am realizat că nu am nici har, nici răbdare să îi învăț pe cei din jurul meu și atunci am zis pas.” a declarat Simona Gherghe, în trecut, în cadrul unei emisiuni.