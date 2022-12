Care este culoarea anului 2023? Iată ce trebuie să ai în casă pentru a alunga ghinionul tot anul: "Orice nuanță a acestei culori este aducătoare de prosperitate și de dragoste" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialistă în astrologia chineză, vorbește despre beneficiile amuletelor-oglindă și ce cadouri sunt potrivite în această perioadă. Invitată în emisiunea WOWZodiac cu astrolog Ana-Maria Ticea, Anca Dimancea menționează ce beneficii are fiecare amuletă și ce inscripții trebuie să aibă pe față și pe verso o amuletă-oglindă.

Care este culoarea prosperității în 2023?

Tot aceasta a menționat și câteva beneficii pe care le aduce anul următor, dar și ce culori să purtăm ca să ne aducă prosperitate și dragoste în viața noastră.

În fiecare an există o culoare care dă sens lucrurilor din jurul nostru. Suntem plini de simboluri în jurul nostru, iar noi trebuie să valorificăm tot ce este benefic pentru noi. Anca Dimancea a vorbit despre obiectul care nu ar trebui să ne lipsească din geantă, mai ales în ceea ce privește femeile, dar și culoarea care va aduce prosperitatea în casele noastre.

"Este vorba despre niște oglinzi pe care noi femeile le ținem în gențile noastre și ni se întâmplă să ne trezim cu ele și prin buzunare. Sunt oglinzi pentru machiaj și nu numai. Pe spate trebuie să aibă mantra, care te ajută în funcție de simbolul pe care îl are. Toată lumea are nevoie de protecție pe relații, de relații bune, de un plan afectiv reușit, de prosperitate. Este și remediu și oglindă, este pur și simplu ceva drăguț. Oglinda multiplică ceea ce reprezintă ea în sine. De exemplu, o mantră poate fi pentru a câștiga. Se pot bucura de ele cei care își doresc succes în plan profesional și să simtă foarte protejat. Mai avem pentru decizii luate în mod inteligent. Peștele dragon îți asigură succesul la învățătură. Dragonii îți aduc putere și protecție. Partea cheie este simbolul căprioarei care ne ferește de boli contagioase. Este remediu atât pentru sănătate, cât și dragostea necondiționată, pură, prosperitatea materială. Albastru este culoarea vindecătoare, a prosperității. Orice nuanță de albastru este aducătoare de prosperitate și de dragoste. Turcoazul are în compoziție albastru și verde, care reprezintă apa și lemnul.", a declarat Anca Dimancea.

Ce ne așteaptă anul viitor?

Previziunile pentru anul viitor nu sunt prea roz, dar avem noroc într-un domeniu popular și anume dragostea. Este momentul perfect pentru a-ți întemeia o familie și a duce relația cu partenerul de cuplu la un alt nivel.

"Anul viitor nu va fi unul chiar ușor, însă are un mare avantaj, această stea 4 a dragostei și armoniei în centrul casei, o stea a învățăturii de asemenea. Cine nu învață din greșeli sau din ce este povățuit va fi o problemă, pentru că va fi mai îndărătnic și se va lovi de aceeași problemă probabil repetitiv, dar, una peste alta, este un an bun pentru a întemeia o familie, a face un copil, pentru cei care s-au chinuit mai mulți ani și nu au reușit. Trebuie să puneți în centrul casei un covoraș sau un obiect cu o simbolistică de bun augur, fie albastru, fie verde, fie turcoaz. Anul următor va afecta cele patru zodii cardinale: Șobolanul, Calul, Cocoșul, Iepurele și Dragonul.", a precizat Anca Dimancea, la WOWzodiac.

