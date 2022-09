In articol:

Care este, de fapt, meseria de bază a lui Romică Țociu? Vezi cum își câștiga banii înainte să devină celebru alături de Cornel Palade.

Romică Țociu s-a nascut în anul 1962, la Craiova, și este un actor român. Despre studiile acestuia se știu foarte puține, însă se spune că acesta ar fi lucrat ca sculer-matrițer, înainte de Revoluția din 1989.

Într-un interviu acordat revistei Viva, marele actor, Romică Țociu, a declarat că și-a câștigat primii bani vânzând sucuri și gogoși la malul mării.

”Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoși sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului. În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă!”,

a povestit actorul pentru Revista Viva

Cum a ajuns Romică Țociu să fie actor?

Actorul Romică Țociu a mărturisit că de mic și-a dorit să devină actor, iar în clasa a 12-a a avut primul său rol într-o piesă de teatru.

”Dintotdeauna mi-am dorit actorie. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze.

În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în „A douăsprezecea noapte”, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea”, a mai spus actorul.

Alături de colegul său de scenă, Cornel Palade, Romică Țociu, are la activ mii de spectacole de divertisment în aer liber, la teatru, la tv, în cluburi, la petreceri private, nunți sau în producții românești.

”Unii s-ar bate cu pumnul în piept, spunând că marii actori sunt mentorii lor, dar pentru mine au fost aceia care m-au descoperit la grupul, artistic CFR Craiova, pentru că au simțit în mine un mare potențial. A doua persoană care m-a văzut și m-a ajutat să ajung la Teatrul muzical din Galați a fost Cornel Palade, apoi regizorul Bițu Fălticineanu de la Teatrul Constantin Tănase, pe care nu am să îl uit niciodată, pentru că a făcut un lucru pe care nimeni nu l-a făcut, acela fiind de a mă pune într-un spectacol alături de Draga Olteanu-Matei, unde am jucat timp de 10 ani.

Mai apoi, norocul meu a început să se confirme și să meargă ca uns, fiindcă am reușit să îi cunosc pe marii actori Dem Rădulescu, Jean Constantin, alături de care am lucrat zeci de ani și am fost în nenumărate turnee. Cred că m-a iubit Dumnezeu să primesc această șansă în viață”, a povestit Romică Țociu.

Romica Țociu, invitat la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Romică Țociu, îndragitul actor român, este invitatul ediției de sâmbăta aceasta, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiunea de interviuri unice, difuzată de la ora 22:00, la Kanal D! De mai bine de trei decenii, Romică Țociu reprezintă <jumătatea agitată>, dar mereu plină de optimism a renumitului cuplu umoristic “Țociu și Palade”.

La Teatrul de Revista ”Constantin Tănase”, Romică Țociu a jucat pe aceeași scenă cu Draga Olteanu Mate i, Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. În televiziune, Romică Țociu a dat lovitura în anul 1999, ca entertainer al unui show care le oferea românilor premii in bani, iar de atunci, este o prezență constantă pe micile ecrane.

În plan personal, Romică Țociu se află la cea de a doua căsătorie, are doi copii și este bunic.

