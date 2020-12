Care este, de fapt, numele adevărat al lui Zanni de la Chefi la Cuțite? Ei, bine, numele real la concurentului care i-a impresionat pe cei trei chefi este Zannidache Hubert Edmond și are 22 de ani.

Zanni, cum îi spun prietenii, protejatul lui Alex Velea, are o poveste de viață impresionantă, dar și tristă totodată.

Care este, de fapt, numele adevărat al lui Zanni de la Chefi la Cuțite

Zannidache Hubert Edmond a participat în sezonul opt al show-ului culinar, Chefi la Cuțite și a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu. Zanni are o poveste impresionantă de viață, dar și tristă în același timp. Tânărul a fost abandonat de părinți și a crescut într-un orfelinat. Zanni a crescut în sărăcie și uneori nu avea ce să mănânce.

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni în cadrul emisiunii.

Zanni, concurent la Chefi la Cutite[Sursa foto: Instagram]

Alex Velea l-a ajutat pe Zanni

Alex Velea l-a luat sub aripa sa protectoare pe Zanni, după ce acesta l-a contactat printr-un mesaj trimis pe rețelele de socializare.

„Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a povestit Zanni.

Zanni, concurent la Chefi la Cutite[Sursa foto: Instagram]

Zanni, încurajat să vină la Chefi la Cuțite

Zanni, pasionat de gătit, a fost încurajat de către prieteni să meargă la Chefi la Cuțite. Tânărul artist s-a prezentat în fața celor trei jurați cu o rețetă de mușchi de vită cu foie gras și trufe negre. Când i-a auzit povestea tristă de viață, Cătălin Scărlătescu a izbucnit în lacrimi.