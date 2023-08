In articol:

Diferența dintre calendarul iulian și cel gregorian

Calendarul iulian și calendarul gregorian sunt ambele folosite în mai multe regiuni de pe glob, inclusiv în țara noastră. Acesta este folosit, în principal, pentru a stabili anumite sărbători, dar nu numai.

Există o serie de principale diferențe între cele două.

Calendarul este un sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile, urmând a fi stabilite sărbători sau anumite evenimente.

Calendarul iulian este calendarul de 365 de zile, oficializat de Iulius Caesar în anul 46 î.Hr, fiind înlocuit cu cel roman.

Care este diferența dintre calendarul iulian și cel gregorian. Vezi care sunt țările care au adoptat noul calendar [Sursa foto: Shutterstock]

Acest calendar a fost creat cu ajutorul matematicienilor și astronomilor greci și se bazează în întregime pe rotația Pământului în jurul Soarelui.

În medie, Pământul are nevoie de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde pentru a face o rotație completă în jurul Soarelui. De asemenea, există două tipuri de ani în calendarul iulian: un an normal și un an bisect, întâlnit o dată la 4 ani, atunci când anul are 366 de zile.

După secole de la utilizare, calendarul gregorian a fost înlocuit cu calendarul iulian.

Calendarul gregorian este calendarul pe care toată lumea îl folosește în zilele noastre, reducând media anului de la 365,25 zile la 365,2425 zile, astfel că a scurtat anul calendaristic cu 0,0075 zile pentru a opri deriva calendarului față de echinocții.

Principala diferență dintre cele două calendare este că cel iulian este de 365,25 zile, în timp ce un an mediu în calendarul gregorian este de 365,2425 zile, cel din urmă fiind cel pe care îl folosim pentru a stabili data.

Unde se folosește calendarul gregorian și cel iulian?

Până în 1923, Țările din Europa Răsăriteană au adoptat calendarul gregorian. Partea solară a calendarului a fost acceptată numai de unele dintre bisericile ortodoxe, și anume:

Biserica Ortodoxă a Constantinopolului,

Biserica Ortodoxă a Alexandriei,

Biserica Ortodoxă a Antiohiei,

Biserica Ortodoxă Greacă,

Biserica Ortodoxă Cipriotă,

Biserica Ortodoxă Română,

Biserica Ortodoxă Poloneză,

Biserica Ortodoxă Bulgară (în 1963).

Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă Ucraineană și calendariștii vechi greci au continuat să îl folosească tot Calendarul Iulian.

Metoda stabilirii datei la care se sărbătoreşte Învierea Domnului a fost hotărâtă în cadrul primului sinod ecumenic de la Niceea,din anul 325.

