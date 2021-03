Care este diferenta dintre pistoale si mopuri cu aburi?

In articol:

Atat firmele de specialitate, cat si utilizatorii casnici se conving, in tot mai mare masura, ca produse precum pistoale sau mopuri cu aburi sunt mult mai eficiente decat orice aparatura traditionala, care utilizeaza alte tipuri de tehnologie.

Vaporii patrund adanc in mai multe tipuri de suprafete, reusind sa le curete in profunzime. In plus, utilizarea acestei metode reuseste sa distruga bacteriile, microbii si virusurile fara sa apeleze la produse chimice. Pentru a intelege care sunt caracteristicile fiecaruia dintre produsele disponibile in magazinul online Polti.ro, iata o descriere detaliata pentru fiecare tip de produs!

Vaporetto 5 in 1 – un produs pentru toate suprafetele

Vaporetto SV 205 se remarca, printre diferitele mopuri cu aburi, prin faptul ca permite curatarea unor suprafete multiple. Produsul reuseste sa curete cu succes diferite tipuri de podele, covoare si mochete, cu ajutorul accesoriilor speciale destinate fiecareia dintre aceste suprafete.

In plus, diferitele accesorii care pot fi folosite cu varianta curatatorului portabil permit inclusiv curatarea unor suprafete precum plitele, mobilierul de baie, robinetele, ferestrele sau tapiteria.

De fapt, Vaporetto face mai mult decat pur si simplu sa curete. De pilda, in cazul covoarelor si al mochetelor, tesaturile sunt revitalizate, iar culorile improspatate. Acest lucru se intampla deoarece, datorita tehnologiei utilizate (combinarea aburului cu actiunea abraziva a perilor), sunt indepartate eficient inclusiv murdaria incrustata, petele si depunerile de calcar.

Eficienta maxima de care da dovada Vaporetto 5 in 1 si care il recomanda printre diferitele mopuri cu aburi se datoreaza indeosebi numarului mare de accesorii care iti usureaza si eficientizeaza munca.

Iata lista completa a acestora:

• o lance care concentreaza jetul in spatiile mai dificil de curatat;

• o perie rotunda cu peri din nailon, utila pentru indepartarea murdariei intarite;

• o carafa pentru umplerea rapida a rezervorului.

• un accesoriu pentru covor

• un accesoriu pentru ferestre;

• un accesoriu pentru rosturi,

• o laveta cu elastic;

• o laveta pentru pardoseli;

Acest mop poate fi cumparat cu pretul de 449 de lei, redus de la un pret initial de 529 de lei.

Polti Vaporetto SV 440 Double – doua aparate intr-unul singur

Vaporetto SV440 Double prezinta un mare avantaj, care il individualizeaza printre ofertele de mopuri cu aburi: reuseste sa combine, intr-un singur aparat, o functie dubla. Pe de o parte actiuneaza ca un mop, iar pe de alta parte poate fi utilizat si ca un sistem portabil (asa-numitul pistol) ideal pentru tratarea a nu mai putin de 15 suprafete diferite.

Datorita acestui sistem dual, dispozitivul prezinta avantajul de a curata 15 tipuri diferite de suprafata: parchet, gresie, marmura, covoare si carpete, plite, hote, robinete, articole sanitare etc.

In dotarea aparatului intra, de asemenea, mai multe accesorii, care usureaza mult munca: o laveta pentru pardoseli, un accesoriu special pentru covoare si mochete, o perie rotunda cu peri din nailon, un accesoriu pentru rosturi, un concentrator de abur, o perie mica cu accesorii pentru ferestre, o laveta cu elastic si un furtun flexibil.

In plus fata de alte mopuri cu aburi, aparatul este dotat si cu un dispenser Frescovapor, integrat in perie. In acest fel, vaporii cu rol de curatare sunt amestecati cu odorizantul, rezultatul fiind o locuinta curata si parfumata. Produsul este disponibil la pretul de 579 de lei, redus de la pretul initial de 799 de lei.