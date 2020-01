Însă nici Samsung nu s-a lăsat mai prejos, și astfel au luat naștere telefoane precum Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus cu un design superb și funcții performante, sau Samsung Galaxy S10 și Samsung Galaxy S10 Plus, alte două exemple de telefoane de ultimă generație. Dar pentru un an atât de competitiv, amatorilor de telefoane nu le-a scăpat un mic detaliu în legătură cu gama S din 2019, care i-a luat prin surprindere. Cu toate că sunt totuși două telefoane distincte, Samsung Galaxy S10 și Samsung Galaxy S10 Plus seamă enorm de mult, lucru la care nu ne-am fi așteptat luând în calcul importanța păstrării unei poziții favorabile față de companiile chinezești.

Samsung Galaxy S10 - specificații și proprietăți

Atât ca performanțe, cât și ca design, telefonul Samsung Galaxy Note 10 seamănă foarte mult cu varianta sa mai performantă. Iar dacă le și costumezi la fel cu un set de huse Samsung Galaxy S10 de la Itelmobile.ro chiar că îți este foarte greu să faci diferența dintre cele două.

Din punct de vedere al prețului, la lansare, Samsung Galaxy S10 a fost mai ieftin cu aproximativ 100 de dolari pe site-ul Amazon decât Samsung Galaxy S10 Plus. Astfel, pentru cei care dimensiunile ecranului și autonomia bateriei nu erau principalele criterii de selecție a unui telefon mobil, acest model a devenit instant terminalul preferat.

În plus, este vorba și de un aspect psihologic. Costând mai puțin de 1000 de dolari, un telefon flagship cu performanțele lui Samsung Galaxy S10 este considerat de mulți utilizatori un terminal convenabil având în vedere faptul că dispune de același procesor ca varianta sa mai costisitoare.

Samsung Galaxy S10 a fost principala alegere și pentru persoanele cu palme mai mici care pun accent pe ergonomia aparatelor lor. Fiind mai puțin voluminos ca dimensiuni ale carcasei, Samsung Galaxy S10 este mai practic atunci când ai nevoie de un telefon la care să comunici mult.

Samsung Galaxy S10 Plus - specificații și proprietăți

Pentru cei aproximativ 100 de dolari diferență, investind într-un Samsung Galaxy S10 Plus, primești mai mult dintr-un dispozitiv extraordinar. Samsung Galaxy S10 este deja un telefon foarte capabil. Dar dacă la caracteristicile pe care le are deja adaugi o baterie mai mare și un ecran mai generos, ajungi să satisfaci și o altă categorie de consumatori.

Samsung Galaxy S10 Plus a fost anul acesta prima alegere pentru persoanele interesate de jocuri video și de telefoane din punct de vedere al funcțiilor lor și nu doar pentru nevoia de conectare.

Datorită ecranului mai mare, Samsung Galaxy S10 Plus este un terminal mai potrivit pentru cei cărora le place să joace, dar și pentru cei care editeaza fotografii sau își folosesc telefonul pentru crearea altor tipuri de conținut. De asemenea, ca design, Samsung Galaxy S10 Plus nu diferă de Samsung Galaxy S10 doar din punct de vedere al dimensiunilor, ci și datorită carcasei cu spate ceramic care îi dă un aspect mai elegant și mai rafinat.

Bateria de 4100 mAh a telefonului Samsung Galaxy S10 Plus este și ea un mare avantaj pe care îl oferă acest telefon față de frățiorul său mai mic, cu o baterie de doar 3400 mAh. Pentru cei care își folosesc des telefonul, această capacitate nu numai că înseamnă ore bune în plus de joc, filme sau rețele sociale, ci și posibilitatea de a dispune de un telefon întreaga zi, fără a fi nevoie să-i porți de grijă cu încărcatul.

De asemenea, tot în cei 100 de dolari în plus pe care îi plătești pentru terminalul mai scump, primești și o cameră frontală suplimentară. Nu este vorba de o cameră folosită pentru a face fotografii, ci mai degrabă de un senzor capabil să calculeze adâncimea pentru a realiza selfie-uri cu un aspect îmbunătățit.