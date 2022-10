Care este legătura dintre Bănel Nicoliță și Vica Blochina. „Noi ne-am creat o relație foarte frumoasă”

In articol:

În urma participării la același show TV, lumea a remarcat o apropiere mai mult decât prietenească între fostul fotbalist Bănel Nicoliță și Vica Blochina. Iată care este legătura reală dintre fostul sportiv și Vica!

Care este legătura dintre Bănel Nicoliță și Vica Blochina

După participarea la același show TV, multe persoane au dedus faptul că Bănel Nicoliță și Vica Blochina ar putea avea o relație de iubire.

Fostul fotbalist a ținut să-și spună opinia în ceea ce privește legătura sa amoroasă cu Vica și a negat toate zvonurile despre apropierea dintre ei. Bănel Nicoliță a mărturisit că tot ceea ce s-a legat între ei este o prietenie frumoasă.

„Vica e un om foarte OK din toate punctele de vedere. Sunt lucruri neadevărate. Nu înseamnă că dacă eu ies cu cineva să mănânc sau să beau un pahar sunt automat cu acea persoană.

Noi ne-am creat o relație foarte frumoasă cu toți concurenții și ieșim tot timpul în oraș, mâncăm… Chiar ne simțim foarte bine cu toții ”, a declarat Bănel Nicolită, potrivit cancan.ro.

Bănel Nicoliță a explicat tuturor că nu are niciun interes față de Vica, în afară de o relație frumoasă de prietenie, care a fost privită greșit de cei mai mulți.

„Nu există niciun interes la nimeni în afară de o prietenie și o relație frumoasă între noi. Lumea este foarte rea și fiecare gândește cum vrea el, dar eu am confirmat și de aia am acceptat să spun că nu e nimic adevărat, nu există. Credeți-mă”, a mai spus Bănel Nicoliță.

Cine este fosta soție a lui Bănel Nicoliță

În urmă cu doi ani, Bănel Nicoliță a trecut printr-un divorț dureros. Fosta sa soție se numește Cristina, iar s-au cunoscut în 2008, pe vremea când ea era studentă. Mariajul lor a durat șase ani, timp în care au apărut pe lume Amalia și Natalia.

Motivul care a dus la divorț a fost pasiunea lui Bănel pentru fotbal, care l-a costat scump într-un final. Mai exact, în 2016, Bănel Nicoliță și-a încheiat cariera de jucător și s-a retras din activitate, mutându-se în orașul său natal, Brăila, acolo unde a devenit președinte al clubului local CS Făurei din liga județeană Brăila.

Pasiunea sa pentru fotbal a dus însă la divorțul de soția sa, din cauza faptului că fotbalistul a investit sume prea mari în echipa Făurei, aspect cu care partenera sa nu era de acord.

„Regretul pe care îl am este faptul că m-am dus acolo, am băgat nişte banuţi 5 lei, 10 lei, nu contează, şi nu am fost apreciat! Primăria, da, ajută.

Mi-a dat 2 miliarde, de exemplu, dar îţi dădea banii la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni. Păi tu 2 luni de zile ce mâncai? Când tu faci zi de zi antrenamente! Fosta soţie nu a fost de acord, de asta am ajuns la divorţ!

Regret că mi-am pierdut familia şi toate cele, eu am fost conştient când am făcut lucrul asta, dar iubind fotbalul şi îmi doream aşa de mult să fac ceva…”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit kfetele.ro.