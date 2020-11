Care este legătura între Radu Țibulcă, actorul din „Moldovenii”, și celebrul Pavarotti

Radu Țibulcă

Încă din primii ani de viață, Radu Țibulcă s-a bucurat de un public numeros, care i-a apreciat calitățile vocale; vecinii săi au fost primii fani care s-au bucurat de „performanțele lui artistice”, dar și cei care i-au dat primele nume de scenă.

"La un an am rostit cuvântul <termoplonjon>, iar la un an și câteva luni deja îi recunoșteam pe cei trei tenori celebri; Jose Carreras, Placido Domingo și Luciano Pavarotti. Melodia mea preferată era <O sole mio>, o și cântam destul de des, și un vecin din bloc m-a poreclit Pavarotti, porecla care mi-a rămas până la aproape trei ani când am început să recunosc mașini pe stradă. Nu era foarte greu, în 1998 erau foarte multe Dacii și modele Daewoo, până când am văzut un Mercedes, și de atunci am rămas fascinat de această marcă.

Așa am scăpat de porecla <Pavarotti>, dar am primit-o pe <Mercedes>. Aveam un vocabular vast și pronunțam ușor cuvinte complicate, dar nu puteam să spun că mă cheamă Radu Tibulca și spuneam că ma numesc <Dadi Buc>. Porecla <Dadi> mi-a rămas până am mers la școală. Am căpătat o altă porecla abia la sfârșitul liceului, când eram un împătimit al trasului de fiare, eram imens și mi se spunea... <Brandone>", a povestit amuzat Radu Tibulca.

Radu Țibulcă in copilarie

Succesul serialului "Moldovenii" i-a adus o nouă porecla. Nu de puține ori Radu Tibulca este strigat pe stradă...Șpagoveanu, lucru care nu îl deranjează, el declarând în nennumarate rânduri că personajul Ghiță Spagoveanu a fost creat pentru a aduce zâmbetul pe buzele publicului.