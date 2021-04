Care este motivul despărțirii dintre Speak și Adelina Pestrițu. Și-au spus adio după 2 ani și jumătate de relație

In articol:

Adelina Pestrițu și Speak au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de doi ani și jumătate. Deși în prezent amândoi și-au refăcut viețile, numele lor încă mai sunt asociate.

Cum s-au cunoscut Adelina Pestrițu și Speak

Speak și Adelina au fost împreună doi ani și jumătate[Sursa foto: Facebook]

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare. Pe atunci, Adelina Pestrițu era prezentatoarea emisiunii Wowbiz, iar Speak fusese invitat. Lucrurile au avansat rapid, după o lună s-au mutat împreună și erau prezenți la toate evenimentele mondene. Au mers în vacanțe împreună și și-au etalat povestea în detalii, încât toată lumea îi vedea căsătoriți. Însă, după mai multe zvonuri, cei doi au venit cu confirmarea că au decis să se despartă.

Motivul despărțirii dintre Speak și Adelina Pestrițu

După ce în presă circulau zvonuri că cei doi s-au despărțit și motivul ar fi infidelitatea, cei doi au venit cu câteva clarificări.

Inițial au infirmat că s-au despărțit, ulterior Adelina a fost prima care a postat un mesaj pentru fani.

„După doi ani şi jumătate de relaţie, am decis împreună cu Ştefan (Speak) să mergem pe drumuri separate. Nu o să dezbatem nicăieri motivele care ne-au adus în acest punct, nu suntem nici primii, dar nici ultimii care trec prin asta, fiecare cuplu are povestea lui care nu întotdeauna se derulează aşa cum se proiectează la început.

Relaţia noastră a fost una foarte frumoasă, îl apreciez mult pe Ştefan ca om şi că artist şi sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Sperăm că lumea să ne înţeleagă şi să ne respecte decizia de a nu vorbi despre acest subiect care ţine strict de sufletele noastre. Vă mulţumesc pentru înţelegere!”, a scris Adelina.

A doua zi, a apărut și mesajul lui Speak.

„Pentru început, țin să vă mulțumesc mult pentru mesajele de susținere și de empatie pe care mi le-ați trimis. Vreau să confirm această despărțire, subliniind declarațiile Adelinei din postarea de ieri. A fost o relație frumoasă de dragoste, poate chiar cea mai frumoasă pe care am trăit-o până acum și așa aș vrea să și rămână prin eleganța și discreția finalizării ei. Am decis împreună ca motivele care au dus la această ruptură să rămână ale noastre. Vă rugăm să ne respectați această decizie! Împreună, ținem să precizăm faptul că nu a fost vorba nici măcar de vreo tentativă al vreunui act de infidelitate, motiv pe care oamenii se grăbesc să-l speculeze, probabil pentru că este cel mai des întalnit, dar și vandabil în același timp. O respect și o apreciez foarte mult pe Adelina pentru toată această perioadă în care am trăit momente extraordinare împreună, perioadă în care pot spune că m-am maturizat destul de mult.", a scris Speak.

Chiar dacă au trecut câțiva ani și cei doi și-au refăcut viețile, niciunul nu a vorbit concret despre motivele care au dus la despărțire.