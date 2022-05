In articol:

Madonna și Ahlamalik Williams s-au despărțit după o poveste de iubire ce a durat 4 ani. Artista si iubitul său, cu 35 de ani mai tânăr, nu s-au mai afișat împreună de la începutul anului, când au dispărut și imaginile de cuplu de pe rețelele sociale.

Madonna și Ahlamalik Williams au pus punct în mod amiabil unei relații de 4 ani. Cei doi nu se mai afișaseră împreună încă de la începutul anului, momentul în care au dispărut pozele de cuplu de pe rețelele sociale.

Madonna și Ahlamalik William s-au cunoscut în 2015 atunci când tânărul de 28 de ani a fost selectat ca dansator în turneul cântăreței intitulat Rebel Heart.

Povestea lor de dragoste a început câțiva ani mai târziu, în 2019. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat despărțirea.

Madonna nu a petrecut mult timp suferind, ci s-a focusat pe cariera sa muzicală și pe familie, având o perioadă plină, în care lucrează la filmul sau biografic, compune muzică nouă și se bucură de familia sa.

„Madonna s-a aruncat în vâltoarea vieții sociale după despărțire și a petrecut mult timp cu familia și cu prietenii. Are un program foarte aglomerat. Lucrează la un film biografic, face muzică nouă și are grijă de familie.”, a declarat o persoană apropiată artistei pentru Page Six.

Care este motivul separării dintre Madonna si Ahlamalik Williams. Cei doi au fost împreună timp de 4 ani [Sursa foto: Hepta]

Care este motivul separării dintre Madonna și iubitul ei cu 35 de ani mai tânăr

Madonna a anunțat despărțirea de iubitul său printr-o postare pe Instagram. Motivul pe care l-a expus artista este nepotrivirea de caracter.

„Karma a spus: când cineva din viața ta nu este potrivit pentru tine… Dumnezeu îl va folosi în mod continuu pentru a te răni până când vei deveni suficient de puternic pentru a-l lăsa să plece”, a mărturisit Madonna.

În plus, o persoană apropiată artistei a dat detalii despre despărțirea dintre cei doi, menționând că fiecare a ales să o ia pe drumuri separate, dar încă se înțeleg foarte bine.

“În ultima vreme, lucrurile nu au fost tocmai bune cu Ahlamalik. E multă iubire între ei, dar momentan au decis să o ia pe drumuri separate. Încă se înțeleg foarte bine și nu sunt animozități între ei.

Au petrecut luni întregi împreună atât în lockdown, cât și în turnee, dar acum el s-a mutat din casa ei. Fiecare lucrează la alte lucruri și le este greu să mențină o relație romantică.

Lucrurile s-au schimbat de ceva vreme între cei doi. Există multă dragoste între ei, dar deocamdată au decis să se despartă”, a declarat o persoană apropiată renumitei cântărețe pentru Page Six.