Care este numele adevărat al lui Radu Siffredi, noul iubit al Oanei Matache. A vrut ca totul să rămână secret! De unde provine porecla pe care și-a atribuit-o?

Radu Siffredi, așa cum se autointitulează pe rețelele de socializare, a ajuns în atenția publicului după ce s-a aflat că formează un nou cuplu cu sora Deliei, Oana Matache. Tânărul de 28 de ani, născut pe data de 11.11.1994,

așa cum chiar el a menționat, a intrat în viața tinerei mămici după ce aceasta s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Răzvan Miheț.

În spațiul online este cunoscut ca Radu Siffredi, însă, în realitate, numele său adevărat este Radu Mihai Bădilaș. Mama sa se numește Luminița, iar tatăl său- Octav, cu care se pare că are o relația foarte apropiată. Tânărul este originar din Galați, absolvind Liceul de Artă Galați „Dimitrie Cuclin”- Arta Actorului.

De la ce vine numele de „Siffredi”?

De când mama Oanei, Gina Matache, l-a jignit public pe potențialul său viitor ginere, Radu Bădilaș a avut o serie de intervenții în mediul online, inclusiv live, în care își lăuda „capacitățile și dotările” pe care le poate avea în dormitor, fapt care explică

și numele pe care și l-a ales pentru rețelele de socializare. Mai exact, și-a atribuit numele unuia dintre starurile internaționale din industria filmelor pentru adulți, Rocco Siffredi care, de altfel, a ajuns și în România în anul 2022, ca jurat în cadrul emisiunii de divertisment în care chiar Delia Matache se află la masa juraților.

Cu ce se ocupă în prezent „Radu Siffredi”?

În timpul live-ul pe care l-a făcut în urmă cu două zile alături de Oana Matache, Radu Bădilaș a povestit cum a decurs viața lui în plan profesional până în acel moment. Tânărul de 28 de ani nu s-a ferit să recunoască, printre altele, și faptul că a avut diferite job-uri pe care mulți s-ar feri să le facă.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez.

Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant.

Una dintre cele mai traumatizante experiențe cu joburi pe care le-am avut. M-am angajat la o firmă care trimitea oameni să fie ospătari la evenimente mari și am nimerit la un eveniment la stadionul echipei de la Rangers, din Glasgow și fiecare ospătar ținea două mese. Și la una dintre mese, s-au purtat foarte urât cu mine, s-au prins de accentul meu, M-au întrebat de unde sunt și le-am spus că sunt din România și au început să facă glume cu mine «gipsy, gipsy» (n.e. folosit cu sens peiorativ la adresa populației de etnie romă). S-au purtat constant foarte arogant cu mine. Era tipul ăsta, era cu soția lui, îmbrăcată într-o rochie de gală foarte scumpă. M-a chemat la masă cu șase pint-uri de bere pe o tavă și tipul s-a întors și am vărsat din greșeală toate berile peste rochia neveste-sii și pe toată masa. Tipul, nervos, m-a plesnit cu un prosop peste ochi și mi-a spus „curăță mai repede!”, a spus Radu Bădilaș.