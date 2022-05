Care este numele adevărat al Oanei Roman! Puțină lume știe ce scrie, de fapt, în buletinul vedetei

In articol:

Oana Roman este o femeie împlintă din toate punctele de vedere. Are o familie de care este foarte mândră și o mulțime de fani în mediul online, însă acest lucru nu înseamnă că se oprește vreun moment din a se dezvolta. Chiar dacă a terminat studiile superioare cu mai bine de două decenii în urmă, Oana Roman nu încetează să se perfecționeze să să-și dezvolte abilitățile.

De curând, Oana Roman le-a arătat fanilor ei că nu se ferește deloc de cursuri, cu toate că nu se mai află la prima tinerețe. Cu această ocazie, fiica lui Petre Roman le-a arătat internauților diploma ei de absolvire a cursurilor de trainer, unde apare și numele său complet. Toată lumea o cunoște ca „Oana”, însă, în realitate, altfel stau lucrurile.

Cum o cheamă, în realitate, pe Oana Roman?

Recent, Oana Roman a demonstrat tuturor că educația este foarte importantă pentru ea și că, în ciuda faptului că a absolvit studiile acum mulți ani, acest lucru nu înseamnă

că încetează să mai învețe. A postat pe Instagram o fotografie cu diploma de trainer pe care a aobținut-o recent cu nota 10, acolo unde fanii au putut vedea și cum o cheamă cu adevărat pe vedetă.

Este cunoscută drept „Oana Roman”, dar numele ei adevărat este Roman Ioana Sabina, așa cum se vede pe diplomă.

Oana Roman este foarte recunoscătoare pentru ceea ce are, mărturisind că pregătește o surpriză foarte frumoasă fanilor ei. Are în plan noi proiecte de suflet, fiind foarte nerăbdătoare să le înceapă și să le împărtășească cu toți fanii ei care o susțin zi de zi în mediul online.

„După mai mult de 20 de ani de când am terminat facultatea am făcut iar cursuri și am diplomă de trainer! Pentru un proiect frumos ce va urma”, a

spus Oana Roman pe InstaStory.