Care este numele real a lui Mr. Pink, fostul iubit al Monicăi Gabor. Cei doi s-au despărțit după 10 ani de relație

Timp de 10 ani, Monica Gabor a trăit o poveste de iubire alături de Mr. Pink, pe care l-a cunoscut în America, la un eveniment caritabil. Deși relația lor părea să fie una de durată, cei doi au decis să pună punct și să meargă fiecare pe drumul lui.

Care este numele real a lui Mr. Pink, fostul iubit al Monicăi Gabor

Deși Monica Gabor și Mr. Pink au fost împreună timp de 10 ani, și păreau că sunt suflete pereche, cei doi au decis să-și spună adio.

La scurt timp după ce fosta doamnă Columbeanu s-a mutat în Statele Unite ale Americii, l-a cunoscut pe Mr Pink, la un eveniment caritabil. Cei doi au trăit visul american, dar și o poveste de dragoste frumoasă, care s-a concretizat într-o căsătorie.

Timpul petrecut lângă Mr. Pink a fost unul frumos, iar Monica Gabor a fost foarte fericită alături de acesta, dar și alături de fiica ei Irina și fiul ei vitreg. Relația celor doi a fost una atipică, iar motivul despărțirii a fost din cauza controlului aceastuia. Mai mult de atât, Monica Gabor, pe tot parcursul relației, a fost obligată în permanență să i se supună, lucru pe care nu l-a putut accepta și a decis să pună punct căsniciei.

Mr. Pink și Monica Gabor[Sursa foto: Instagram]

Mr. Pink, pe numele din buletin Poe Qui Ying Wangsuo, trăiește în America de mai mulți ani, acolo unde deține mai multe afaceri. În cadrul unui interviu, Monica Gabor a recunoscut că numele soțului nu este foarte important, ci ceea ce contează pentru aceasta este felul cum se simte lângă aceea persoană.

„Numele lui nu este relevant nici măcar pentru mine. Mult mai important este cum ne tratăm unul pe celălalt, respectul. Am învățat din experiențele anterioare că este cel mai înțelept să ținem doar pentru noi datele personale.

Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment caritabil. Și mie mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu acest nume. De fapt, lui nu mă adresez niciodată cu acest apelativ. Suntem un cuplu că oricare altul, ne manifestăm fiecare precum orice persoană care iubește, suntem plini de sperantă că vom reuși să trecem peste toate barierele ca să fim împreună pentru totdeauna”, a declarat Monica Gabor.

Mr. Pink s-a născut pe 28 ianuarie 1977 în provincia Qinghai din China, iar la vârsta de 12 ani a început să-și câștige primii bani, din mici afaceri cu produse, mai exact cu vinderea bomboanelor, hârtiei şi pixurilor colegilor săi.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viaţă, poţi să obţii. Dacă îţi cumperi bomboane de şase cenţi, probabil le poţi vinde cu şapte cenţi. Aşa am debutat în afaceri. Nu am obţinut o mulţime de bani, dar am învăţat elementele de bază”, a declarat Mr. Pink pentru revista Arabian Business.

