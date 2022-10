Care este onorariul trupei BUG Mafia? Tata Vlad, producătorul trupei, a confirmat că este cea mai scumpă din România: "Creșterea a fost foarte agresivă"

In articol:

BUG Mafia este una dintre cele mai de succes trupe din țară. Muzica lor încă răsună la radio, petreceri, concerte, având milioane de fani. Tata Vlad este producătorul formației și, invitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain&Simplu, a dezvăluit cele mai mari secrete ale artiștilor componenți.

Ce tarif are BUG Mafia pentru un concert?

Tata Vlad este foarte sincer și asumat, mai ales când vine vorba despre industria în care activează. Recent, a dezvăluit suma pe care BUG Mafia o cere pentru un concert. Este recunoscut faptul că în momentul de față, nu există o altă trupă românească care să îi egaleze.

"Din fericire pentru noi, în cel mai obiectiv mod posibil, suntem cea mai tare trupă din România. Este în mod sigur și cea mai scumpă. În momentul de față, suntem cei mai scumpi artiști din România, de departe. Dar, asta este o alegere personală. Faptul că și funcționează într-un fel sau altul, e bine pentru noi. Valoarea pe care ți-o stabilești în piață depinde de multe lucruri și de nebunia proprie, cât de mult crezi în tine, în ceea ce poți oferi în schimbul banilor pe care îi ceri. Creșterea a fost foarte agresivă și a fost mult mai ușoară din momentul în care a venit în echipă co-managerul BUG Mafia, care a lucrat doar cu artiști din afară până la noi. De când a venit el mi-a fost mult mai ușor să îmi impun părerile și ideile față de ceilalți doi colegi ai mei. Până atunci era majoritate.(...) Noi cântăm mai puțin pe bani mai mulți. Preferăm să facem patru show-uri pe 20.000 de mii, decât 40 pe 2000. Prețul BUG Mafia în momentul de față pornește de la 20.000 de euro(+ cheltuieli masă, cazare, transport, TVA) în sus pe show.", a declarat Tata Vlad.

BUG Mafia, salvați de muzică

Tata Vlad recunoaște că proiectul BUG Mafia l-a cumințit atât pe el, cât și pe membrii trupei. Fără muzică, s-a fi ales praful atât de talentul lor, cât și de personalitățile acestora.

"Înainte eram cam tăntălăi. Dacă nu am fi avut toată treaba asta cu muzica, nu știu ce s-ar fi întâmplat.(...) Dacă terminam facultatea de chimie, ori sfârșeam că am luat o super șpagă și cine știe ce mizerie de control de noxe, ori făceam droguri sau habar n-am. Ceva frumos nu făceam. Eram puși pe făcut bani mulți toși trei. Nu am făcut chiar așa mulți bani cu muzica, dar măcar nu ne-am dus la pușcărie, avem familii, suntem sănătoși.", a mărturisit Tata Vlad, la Fain&Simplu.

