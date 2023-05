Care este povestea din spatele verighetelor alese de Smiley și Gina Pistol?! Prezentatoarea a spus ce au scris în interiorul lor: "Este special" | EXCLUSIV

In articol:

La nunta Ginei Pistol și a lui Smiley nu au lipsit unele dintre tradiții, deși totul a fost organizat în cel mai mic detaliu după tendințele momentului.

Cei doi îndrăgostiți s-au asigurat că vor avea o poveste plină de farmec și extrem de frumoasă și în spatele verighetelor, bijuterii pe care le vor purta la mână tot restul vieții.

Gina Pistol și Smiley s-au asortat la ținute, cea responsabilă fiind chiar vedeta, care a știut în permanență legătura cu designerul artistului. Aranjamentele floare au fost unele de excepție, iar fiecare element a fost pus la punct în cel mai mic detaliu. Vedetele s-qau distrat până dimineața la nunta Ginei Pistol cu Smiley și petrecerea a fost întreținută de artiști de seamă.

Povestea din spatele verighetelor alese de Smiley și Gina

Gina Pistol l-a călcat pe Smiley pe picior, la biserică, respectând tradiția care spune că astfel femeia îl ține pe bărbat "sub papuc". Cei doi au avut o poveste specială și în alegerea verighetelor, iar prezentatoarea TV a mărturisit totul, chiar în ziua nunții.

Citește și: Bianca Pop a născut prematur! Ce se întâmplă acum cu fosta ispită, după ce și-a adus mai devreme fetița pe lume: „Mă mir cum am rezistat!”

"Am scris un cuvânt care ne reprezintă, în interiorul lor. Sunt făcute de o prietenă dragă nouă și au o însemnătate anume", a povestit Gina Pistol, la WOWnews.

Când vine vorba despre declarațiile de dragoste, cei doi soți nu au nevoie de o ocazie specială ca să își adrese cuvinte frumoase. Cântărețul a avut emoții în ziua marelui eveniment, însă s-a bucurat că toți cei dragi le-au fost alături.

"Îi fac declarații de câte ori au ocazia. I-am făcut o declarație și cu ocazia asta, dar știi cum e sunt lucruri care rămân între noi.

Am fost emoționat toată ziua, sunt bucuros că avem alături prietenii noștri, avem alături familiile noastre. Sunt bucuros că lucrurile au ieșit așa cum am plănuit", a declarat Smiley, în ziua nunții.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Verigheta purtată de Gina Pistol [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum au ales Gina Pistol și Smiley data nunții

Ziua de 27 mai nu a avut o însemnătate specială pentru Gina Pistol și Smiley, ci din contră. Cele două vedete mărturisesc că și-au dorit doar să fie o zi călduroasă cu mult soare, iar finalul primăverii părea cel mai bun moment.

Citește și: Smiley și-a anunțat retragerea, la o zi de la nuntă! Artistul și Gina Pistol au luat o decizie radicală după marele eveniment: „Scuzați liniștea, dar face bine”

Dincolo de asta, artistul a dezvăluit că și-au dorit să facă nunta și mai devreme, însă pandemia i-a împiedicat să ajungă în fața altarului.

"Noi ne-am dorit să facem nunta mai demult, dar erau alte restricții, probleme. Noi am ales să facem nunta la data aceasta pentru că am zis că e mai cald, că e frumos afară. Nu am avut o ideea anume.

Ploaia nu ne-a schimbat deloc planurile. A ploua exact între cununia civilă și cea religioasă și imediat după cununia religioasă a apărut soarele. Cred că e semn bun. Eu nu sunt foarte superstițios", a mărturisit artistul, la WOWnews.

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache și Sore, cel mai nou cuplu? Cum s-au afișat cei doi la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol- radioimpuls.ro

Smiley și Gina Pistol, totul despre meniul de la nuntă

Sarmalele nu au lipsit de pe masă în ziua cea mare și nici peștele sau aperitivele nu au fost excluse. Mirii nu au vrut să pregătească un proțap, tocmai pentru că nu și-au dori să fie fum și să miroasă peste tot doar a friptură.

Citește și: Gina Pistol și Smiley au vorbit despre al doilea copil, chiar în ziua nunții! Vestea emoționantă pe care au dat-o când au ajuns la restaurant/ EXCLUSIV

"Nuntă fără sarmale nu se poate. Se mănâncă și pește, se mănâncă și aperitiv. Se mănâncă și grătare. Proțap nu am făcut, am zis că nu vrem să fie fum și să miroasă a grătar toată seara, dar se mănâncă de toate.Prăjituri, tort", a explicat Smiley.

Cât despre tort, cea care a oferit toate detaliile a fost Gina. "Nu știm câte etaje are tortul, 5 parcă. Nu am fost așa bogați, este mai mic", după cum a mărturisit chiar ea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!