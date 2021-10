Care este principiul de functionare a unui termostat de centrala?

Pentru a crea o atmosfera placuta in casa, indiferent de anotimp, nu este suficient sa cumperi o centrala termica performanta. Este nevoie, de asemenea, de un termostat pentru centrala, care te va ajuta sa te bucuri mereu de temperatura dorita si, in acelasi timp, sa reduci semnificativ consumul.

Datorita achizitionarii unor astfel de echipamente, vei putea sa te bucuri si de confort, si de facturi mai mici.

Iata, deci, o serie de lucruri pe care este esential sa le cunosti despre ele!

Ce este si cum functioneaza un termostat centrala?

Termostatele ambientale pentru centrale, cunoscute si sub numele de cronotermostate, sunt accesorii potrivite atat pentru locuinte, cat si pentru spatii de birouri sau orice alt tip de cladire.

Principiul de functionare este foarte simplu. Utilizatorul regleaza temperatura dorita – spre exemplu 21 de grade –, iar termostatul ii comunica centralei faptul ca trebuie sa incalzeasca incaperea exact pana la aceasta temperatura. Atunci cand in camera se inregistreaza 21 de grade, dispozitivul emite comanda de oprire a centralei. Apoi, cand temperatura scade sub cea setata, centrala va porni din nou, asigurand revenirea la conditiile dorite.

Majoritatea echipamentelor sunt compatibile cu centralele comercializate in tara noastra, indiferent daca sunt electrice sau functioneaza pe gaz ori pe lemne.

In acelasi timp, ele pot fi utilizate si pentru aparatele de aer conditionat.

Avantajele folosirii unui termostat de centrala

Datorita acestei inovatii tehnice, centrala functioneaza in permanenta la un nivel de intretinere a caldurii, fapt care duce la economisirea energiei si a combustibilului.

In acelasi timp, totul devine foarte comod, deoarece nu mai e nevoie sa umbli intruna la butoanele centralei pentru a te bucura de temperatura dorita. Este suficient sa faci setarile potrivite la inceputul sezonului rece, iar apoi atmosfera placuta va fi mentinuta fara interventia ta.

Accesoriul este util inclusiv pentru perioadele in care pleci de acasa. Oprirea centralei pentru cateva zile nu ar face decat sa creasca efortul pe care aceasta il depune la intoarcerea ta.

Ai reveni intr-o casa rece, pentru a carei reincalzire ar fi nevoie de timp si de energie. In schimb,

folosind dispozitivul potrivit, vei asigura o temperatura placuta chiar si cand esti plecat, astfel ca te vei intoarce intr-o casa primitoare, iar centrala nu va depune efort suplimentar.

Tipuri de termostat pentru centrala

Poti alege intre mai multe tipuri de echipamente, fiecare dintre ele cu caracteristicile proprii. Toate ofera posibilitatea de a seta o anumita temperatura, insa unele au diferite functii suplimentare.

Spre exemplu, termostatele ambientale mecanice sunt cele mai ieftine si au de obicei un disc cu ajutorul caruia se seteaza temperatura. Sunt primele modele aparute si sunt utilizate cu succes si astazi, datorita fiabilitatii lor.

Exista apoi modelele mai noi, electronice sau digitale, cu un cost mai ridicat, dar si cu o precizie mai mare in setarea valorilor dorite. Cele wireless prezinta avantajul ca nu implica prezenta unor fire. Receptorul se leaga la centrala printr-un cablu si se pozitioneaza in apropierea ei, iar emitatorul se poate afla oriunde in camera, functionand ca o telecomanda.

La randul lor, cronotermostatele smart pot fi conectate la un smartphone si apoi controlate cu ajutorul acestuia. Totodata, ele retin preferintele tale si fac schimbari de temperatura in functie de istoric.

