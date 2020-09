Akebono a fost descalificat din casa Puterea Dragostei după ce Paul a sărit să-l bată pe Marinescu. Akebono formase un cuplu cu Aya și ar fi vrut să lupte pentru iubirea lui, dar din păcate lucrurile au rămas incerte pentru ei. Aya a avut un șoc în momentul în care a aflat că iubitul ei a fost descalificat și nu se știe dacă cei doi vor mai continua relația.

Akebono se va întoarce în casa Puterea Dragostei pentru a relua relația cu AYA?

Akebono a dat de înțeles că ar vrea să se reîntoarcă în casa Puterea Dragostei, mai ales că avea și o relație în momenutul în care a plecat. Fostul concurent de la Puterea Dragostei spune că se bazează pe voturile urmăritorilor săi pentru întoarcerea sa în competiție. Însă se pare că între Aya și Akebono planează o stare de incertitudine.

„Practic nu am vorbit foarte multe lucruri. Știu că a început să plângă, noi eram agitați, supărați, nu prea am avut timp să vorbim foarte multe, dar în schimb am vorbit prin mesaje. A rămas să ne mai cunoaștem între timp și dacă e să iasă din casă, dacă nu, nu știu, vedem pe parcurs”, a declarat Akebono la emisiunea Totul despre Puterea Dragostei, By Cornelia Ionescu.

Akebono a declarat că vorbește zilnic cu Aya și se simte foarte tristă după plecarea lui din competiție. Întrebat de ce nu vine după el, Akebono i-a luat apărarea concurentei spunând că cel mai probabil nu știe cum să abordeze situația.

„I-am pus în vedere treaba asta și a zis că nu ne cunoaștem îndeajuns. Dar ținând cont că nu a avut relații, poate nu știe să abordeze situația. Trebuie să luăm decizii”, a mai declarat Akebono în cadrul aceleași emisiuni.

Lucrurile sunt și mai neclare între ei și circulă zvonul conform căruia Aya și-ar fi îndreptat atenția spre Nicos, iar el ar fi foarte încântat de asta. Întrebată pe live dacă ar vrea să formeze un cuplu cu Nicos, Aya a exclus această posibilitate.

Mai mult, pe rețelele de socializare mai umblă vorba că Akebono ar fi avut o aventură cu o fată pe nume Geanina, prietena cea mai bună a Monei.