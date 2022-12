Care este relația dintre Carmen Trandafir și fiica sa adolescentă? „Dacă pleacă de acasă...” Vedeta a recunoscut ce îi reproșează deseori Ana

In articol:

Carmen Trandafir formează o frumoasă relație cu soțul ei, faimosul comentator sportiv, Emil Grădinescu, de 16 ani.

Care a fost motivul pentru care Carmen Trandafir s-a retras din muzică?

Cei doi au împreună o fiica, în vârstă de 14 ani. În anul 1991, la doar 16 ani, Carmen Trandafir a obținut trofeul pentru interpretare la Festivalul de la Mamaia. Cu toate că artista s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor pentru a se ocupa de familie, la vârsta de 47 de ani, Carmen Trandafir, încă mai are multe de spus și demonstrat în muzică și nu numai.

Carmen Trandafir s-a retras o perioadă din industria muzicală pentru a se ocupa de fiica sa, Ana. Cu toate acestea, artista a mai mărturisit că acea perioadă nu se simțea în tocmai bine. Avea nevoie de o pauză de la toată agitația și nu mai găsea nimic care să o inspire.

„ Atunci așa am simțit. Pentru că nu era o perioadă în care să mă simt inspirată. Nu mă mai inspira nimic. Nu găseam un drum să ies la lumină, muzical vorbind. Plus că, odată cu venirea Anei pe lume, mi am dorit să stau mai mult cu ea, de când s-a născut până în primii ani de grădiniță. Și chiar un pic peste. Când spuneam «gata, de acum trebuie să mă desprind!», tot simțeam nevoia să mai fiu lângă ea, chiar dacă mama mă ajuta mult. Și am simțit, am simțit… până când a venit momentul să mă separ, să îmi văd și de-ale mele. Asta am simțit și nu îmi pare rău.”, a mărturisit Carmen Trandafir, pentru Revista VIVA!.

Cum se înțelege Carmen Trandafir cu fiica sa adolescentă?

Carmen Trandafir are o relație foarte specială cu fiica sa. Cele două se comportă ca niște prietene, cu toate că Ana îi mai atrage atenția mamei sale că uită să ia autoritate în fața ei.

„ Suntem mamă-fiică, prietene-prietene, soră-soră… De multe ori Ana îmi spune: «Gata, ești mama, nu mai vreau!», «râdem prea mult, ești prea prietenă». Și atunci mă trezesc, și îmi spune și Emi: «O k, vezi că ești maică-sa!». Pentru că am tendința de a… mi-am găsit prietena, partenera de joacă. Totuși, eu cred că pentru Ana e un mare plus ăsta, că o ajută pe ea să se simtă bine.”, a mai spus Carmen Trandafir.

Artista îi oferă libertate fiicei sale, însă este educată să își seteze limite pe care să nu le depășească. Carmen Trandafir a învățat-o pe fiica sa să fie deschisă față de părinții și bunicii ei și să ceară ajutorul ori de câte ori este nevoie.

„ Îi ofer o oarecare libertate controlată, ea știe… este educată să nu sară calul. În același timp, suntem foarte apropiate și îmi vorbește despre toate și de toate. Și mie, și lui taică-său, fără… menajamente, și bunicii, care cu noi niciodată nu au vorbit deschis. Cu Ana, ea răspunde la orice întrebare, oricât de indiscretă ar fi. Iar copiii din ziua de azi sunt foarte deschiși. Și nu ai cum să superi copilul și să nu-i răspunzi.”, a mărturisit artista.

Ana îi calcă pe urmele carierei mamei sale

Așa mamă, așa fiica! Ana seamănă cu Carmen Trandafir din toate punctele de vedere, inclusiv la talentul artistic. Adolescenta cântă la pian și cu vocea, însă, pentru moment se focusează pe studiul la liceu. Mama sa este răbdătoare cu ea și așteaptă să își aleagă propriul drum.

„ Cântă la pian, îi place foarte mult muzica, are o voce extraordinară, dar deocamdată este la nivel de hobby. Învață foarte mult pentru liceu, e setată pe școală, e focusată foarte mult pe învățat și o lăsăm. Vom vedea ce își va dori ea să urmeze în continuare.”, a mai spus Carmen Trandafir.

Carmen Trandafir și fiica sa [Sursa foto: Instagram]