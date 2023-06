Care este starea Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan după operația suferită la ochi: „Ne-am recuperat împreună” Cei doi soți vor mai apela și la alte intervenții

In articol:

În urmă cu puțin timp, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au pășit împreună în cabinetul medicul estetician pentru o operație la nivelul ochilor.

Înainte de petrecerea de nuntă, care va fi în toamna acestui an, cei doi și-au dorit să își facă mici îmbunătățiri și, fără frică, s-au lăsat pe mâna specialiștilor pentru o corectare a pleoapelor învinse de trecerea timpului.

Care este starea Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan după operația suferită la ochi [Sursa foto: Facebook ]

Adriana și George, pregătiți de alte intervenții estetice

Iar acum, la puțin timp de la acea intervenție, cei doi și-au făcut apariția la televizor și au vorbit despre perioada recuperatorie.

George Restivan mărturisește că la doar câteva ore după operație deja a văzut primele rezultate, pe care și le dorea și încerca să le obțină de foarte mult timp, dar totul în zadar.

”În casă eu purtam două perechi de ochelari, de vedere și de citit. Am fost la oftalmologi și în America, mi-au zis că am nevoie de ochelari de citit și de distanță. Nu mi-a plăcut să știu că trebuie să port ochelari, dar cum mi-am făcut operația, la 2-3 ore după, am putut să citesc burtiera de la televizor”, a spus George Restivan, în cadrul unei emisiuni TV.

De asemenea, și Adriana Bahmuțeanu vorbește despre beneficiile intervenției la care s-a supus. Mai mult decât atât, a ținut să menționeze că nu este o operație grea, cum nici recuperarea nu le-a pus mari probleme.

Se recuperează împreună, cu ajutorul unor seruri, iar faptul că-și petrec timpul în doi îi ajută foarte mult psihic.

”Îmbunătățește vederea această operație, mai ales vederea periferică. Atunci vezi mai bine. El nu citea burtierele. E una simplă, de jumătate de oră, cu anestezie locală, noi acum suntem cusuți, cu fire, cu plasturi. De asta purtăm ochelari, ca să nu speriem poporul. Operația în sine nu e grea, am vorbit cu doctorul în timpul operației. E un pic scary, dar nu e greu. George a fost primul, el a fost mai curajos. Ne simțim bine. Mâine scoatem ațele. La mine s-a învinețit puțin. Ne-am pus seruri, ne-am recuperat împreună”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Așadar, pentru că totul s-a încheiat acum cu bine, Adriana și George spun că mai urmează și alte intervenții. Ea va apela la același medic, în timp ce el se va lăsa pe mâna unui alt specialist.

”O să mă mai duc la el, că eu mai am ceva de făcut. George va merge la altul. Noi ne operăm sincron ca să ne petrecem recuperarea împreună”, a mai spus prezentatoarea TV.

Dorința lor de a arătă cât mai bine vine și din lipsa fricii, căci ambii au mai pășit și în trecut în cabinetul medicului estetician.

”În 2012 mi-am făcut în America, tot estetică. A fost mai intensă, mai grea. Aveam fruntea cu oasele mai proeminente. Pe mine într-un timp nu mă deranja, apoi a început”, a spus George Restivan.