Care este starea de sănătate a băiețelului de patru ani, aruncat de la etajul doi al unui motel din Botoșani, chiar de propria mamă?! Medicii luptă din răsputeri să-l salveze: "A fost adus în stare foarte gravă"

Seara trecută un incident șocant a avut loc la un motel din Botoșani, unde Lorela, o mamă doar 23 de ani, și-a aruncat de la etaj cei doi copii.

Cum se simte băiețelul de patru ani, aruncat de la etaj de propria mamă

Unul dintre ei, în vârstă de doi ani, a murit pe loc, iar fratele lui, de doar patru ani, a ajuns în stare gravă la spital. În timp ce femeia se află în arest, medicii sunt rezervați privind starea de sănătate a micuțului.

La doar 23 de ani, Lorela a ajuns într-un mare impas al vieții sale, care a făcut-o să recurgă la un gest extrem. Femeia s-a cazat la un motel din Botoșani, iar la scurt timp i-a înfășurat într-un cearșaf pe cei doi copii ai săi și i-a aruncat de la balcon. Ulterior, a încercat și ea să se sinucidă. Din păcate, mezinul a murit pe loc, iar fratele lui, de patru ani, a ajuns în stare gravă la spital. Medicii luptă acum din răsputeri pentru a-l salva.

„Copilul a fost adus în stare foarte gravă, în stare de comă profundă. Foarte aproape de ce numim noi moarte cerebrală. Din păcate, nu sunt leziuni care să poată fi rezolvate neurochirurgical.”, a declarat Marius Dabija, de la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, potrivit Observator .

Autoritățile au negociat ore întregi cu femeia, pentru ca aceasta să renunțe la gândul de a-și pune capăt zilelor

Negociatorii au avut o misiune complicată în momentul în care au ajuns să stea de vorbă cu tânăra.

Ore întregi a durat discuția pe care oamenii legii au purtat-o cu Lorela, pentru a o convinge să nu recurgă la un alt gest extrem. În tot acest timp, un salvator ISU s-a asigurat că este pregătit să intervină la semnalul negociatorului, pentru a o putea salva pe femeia de 23 de ani.

„Am deschis ușa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră, am îndepărtat perdeaua, geamul și am așteptat momentul prielnic pentru a interveni! Am fost tot timpul asigurat şi la semnalul inspectorului-şef am intervenit şi am reuşit să prind persoana!”, a declarat Ionuţ Honciuc, ISU, potrivit sursei menționate anterior.