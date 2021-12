Care este starea de sănătate a Ginei Matache? Mama Deliei a făcut din nou un control medical: "Cu cât te cauți mai mult, cu atât ești mai bolnav"

In articol:

Gina Matache a traversat momente dificile în 2021. Chiar dacă a trecut cu bine peste infecția cu COVID-19, mama Deliei a avut parte și de alte probleme ce i-au afectat starea de sănătate.

Femeia a fost nevoită să se opereze la mână, iar acum a rămas cu o sensibilitate aparte.

Gina Matache: "Cu cât te cauți mai mult, cu atât ești mai bolnav"

Intervenția chirurgicală suferită la mână i-a făcut pe apropiații Ginei Matache să se îngrijoreze pentru sănătatea acesteia. Mama Deliei a dezvăluit că încă are o sensibilitate atunci când vremea se schimbă radical, din cauza faptului că nervul nu este refăcut complet: "Suntem toți bine, nu văd de ce ar trebui să ne mai facem din nou griji. Ieri am fost la un control medical de rutină, sunt bine acum.

Rudele mele erau foarte îngrijorate. Ce-i drept, cu cât te cauți mai mult, cu atât ești mai bolnav. Tot ce am avut prescris de medici, am controlat. Mă mai doare mâna la frig, la cald, la efort, dar le ignorăm. Am rămas și cu o sensibilitate, nervul nu este refăcut de tot. Trebuie să mai faci și o revizie.", a declarat mama Deliei Matache, în cadrul unei emisiuni TV.

Mama Deliei s-a operat anul trecut de tiroidă

Anul trecut, în noiembrie, Gina Matache și-a îngrijorat fanii, după ce a publicat o fotografie de pe patul de spital. Mama Deliei a recunoscut la acea vreme că a fost supusă unei intervenții chirurgicale, din cauză că avea probleme cu tiroida: "M-am operat de glandă, de tiroidă. Trebuia să mă operez, am fost pe mână bună. Nu se mai putea amâna intervenția. Mă simt foarte bine acum. Am avut noroc de oameni foarte buni. Nici măcar în operație nu am simțit durere.

Nu am voie multe, să vedem câte voi putea să respect, că nu prea stau bine la capitolul ăsta. Mâine probabil o să primesc ceva indicații. Sunt foarte mulțumită, am avut o teamă la început, dar când am văzut cum stau lucrurile m-am relaxat total.", a povestit la acea vreme Gina Matache, pentru antenastars.ro.