Care este starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel, după operațiile suferite pe inimă: „Am rămas cu niște sechele”

La o lună și jumătate după ce a suferit două intervenții chirurgicale pe inimă, Alexandru Arșinel și-a găsit puterea de a vorbi despre intervențiile prin care a trecut la sfârșitul anului trecut. Recent, celebrul actor a povestit despre starea sa de sănătate actuală, despre cum se simte dar și cum se recuperează.

Alexandru Arșinel, despre starea sa de sănătate actuală

În prezent, Alexandru Arșinel se simte foarte bine și se bucură pe cât se poate de mult că operațiile pe care le-a suferit la sfârșitul anului trecut au fost un real succes. Totuși, cunoscutul actor a mărturisit că a rămas cu niște mici sechele, însă acestea nu sunt grave, potrivit spuselor medicilor care l-au îngrijit pe maestru.

De asemenea, Alexandru Arșinel speră că în câteva luni să se simtă mult mai bine, însă pentru a ajunge la starea de sănătate pe care și-o dorește, actorul face recuperare.

”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Fanatik.ro.

Alexandru Arșinel [Sursa foto: Facebook]

Cum se recuperează actorul

Totodată, Alexandru Arșinel respectă cu sfințenie schema de recuperare, așa că acesta a povestit că face mai multe proceduri și exerciții la două unități spitalicești, respectiv una privată, dar și una de stat. De asemenea, actorul a mai spus că de două ori pe săptămână face recuperare și acasă, ajutat de o persoană specializată care vine de fiecare dată la

domiciliu.

”Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, a mai explicat Alexandru Arșinel pentru sursa citată anterior.

