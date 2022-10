Care este suma pentru care Bibi ar fi dispusă să pozeze fără haine pe ea! Răspunsul ei a luat-o complet prin surprindere pe Oana Radu: „Eu, personal, nu te cred”

In articol:

Bibi este una dintre tinerele voci de la noi care s-a făcut remarcată datorită talentului său, dar pe care și frumusețea o recomandă.

Tânăra a ajuns în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă și spune că acum este o femeie care are coloana vertebrală datorită părinților săi.

Citeste si: Bibi, fosta lui Antonio Pican, despre prieteni: "Nu există așa ceva" Cine a dezamăgit-o pe artistă?

Care este suma pentru care Bibi ar fi dispusă să pozeze fără haine pe ea [Sursa foto: Captură video]

Bibi nu ar poza nud niciodată

Ei au fost cei care au îndrumat-o, care au susținut-o și care au ținut-o cu picioarele pe pământ, chiar și atunci când putea fi luată de valul adus de celebritatea care i-a schimbat viața încă de la 12 ani.

Citeste si: „Știam că nu mă lasă să port nici tocuri!” Cum i-a ars hainele fostul soț, Mamei Geta- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

Despre ocazii, oportunități și bani a vorbit artista acum cu Oana Radu, în emisiunea ”Detectorul de minciuni” de pe canalul de YouTube TheXclusive.

Pusă în fața unei posibile situații care ar putea să o îmbogățească peste noapte, Bibi a oferit un răspuns care a uimit-o pe Oana Radu.

Întrebată dacă ar poza nud pentru o sumă fabuloasă de bani, artista a mărturisit că mama a învățat-o că în viață este mai important să faci bani cu pași mici, dar fără a-ți păta imaginea, decât să-și schimbi viața peste noapte și să renunți la a mai fi tu.

Astfel că răspunsul ei a fost unul negativ.

Oana Radu: Vreau să știu dacă există vreo sumă de bani în lumea asta pentru care tu ai accepta să pozezi dezbrăcată?

Bibi: Nu!

Oana Radu: Tu vrei să-mi spui mie că dacă ar veni cineva cu 500 de mii de euro ai refuza? Eu, personal, nu cred!

Citeste si: Cântăreața Bibi s-a logodit cu Antonio Pican! Primele imagini cu inelul: ”Am avut cea mai frumoasă surpriză”

Bibi: Și cinci milioane (n. red. de euro). Îți jur! Asta este gândirea mea și mentalitatea mea. Au mai existat, să zic așa, ispite de-a lungul carierei pe care, poate, aș fi fost tentată să le accept, nu mă refer la chestii de genul nud, însă, întotdeauna am avut noroc cu mami. Eu, gândirea matură pe care o am, o am datorită părinților mei. Am avut noroc cu mami care mi-a spus: <<Ok, accepți asta, iei suma asta mare de bani, dar pe viitor, în ani, brandurile mari văd cu cine ai colaborat și nu vor mai apela la tine.>> Așa că iau eu acum 500 de mii de euro, un milion de euro, îl iau acum, dar după eu poate nu o să mai produc niciun ban. Prefer ca ăștia 500 de mii de euro să-i fac în 2, 3, 5 ani, dar în zece să pot să-i triplez.