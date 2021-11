Care este tariful lui Jean de la Craiova. Cât costă să-l ai pe artist la petrecere. Nu este nici pe departe suma vehiculată până acum în presă

In articol:

Jean de la Craiova este unul dintre artiștii preferați ai românilor iubitori de muzică de petrecere. Atunci când ai un eveniment important în viață, muzicanții fac diferența.

Însă, cu cât artistul este mai cunoscut, cu atât trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar.

În cadrul emisiunii "40 de întrebări", Jean de la Craiova a ținut să spună care este tariful său pentru un eveniment.

Cât cere Jean de la Craiova să cânte la o nuntă

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură KANAL D]

În presă s-a scris că onorariul este de 5.000 de euro, la care se adaugă și banii din dedicații. De altfel, tot în presă s-a scris că Jean de la Craiova nu și-ar achita impozitele la stat.

Artistul a lămurit acest subiect.

"Eu tot timpul am fost la zi cu plățite statutul. Am contabil de 20 de ani. Să ai contracte și toate chestiile legate de primirea banilor pe evenimente, având contabil ești obigat să plătești, ai firmă. Tot timpul plăteam taxe și impozite la stat. Eu cred că așa e normal și ar trebui să o facă toți. Din sumele pentru care mă angajez, nu iau eu tot singur.

Sumele vehiculate sunt mari. Iau 3500 de euro o oră jumătate cu tot staff, formație, sunet, iar dedicații, lumea nu prea mai dă. Dacă scoți mașina, drumul, e bine. Cânți, ești bun, bine, dacă nu, stai acasă în studio.", a declarat Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Jean de la Craiova, dezvăluiri despre zvonul că s-ar retrage din muzică

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură KANAL D]

În presă au circulat zvonuri că Jean de la Craiova își pregătește retragerea din muzică. Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", artistul și-a liniștit fanii.

"Nu cred că m-ar face absolut nimic să renunț la muzică, pentru că așa am fost creat, ăsta e drumul meu, sunt 30 de ani. Nu ai cum să renunți. Dacă faci meseria asta, să o faci bine. Retrasul în glorie e un lucru bun, ca în fotbal. Eu am fost un tip, mi-a zis și Adrian că sunt lupul singuratic, care nu a depins de nimeni. Eu m-am ținut în meseria asta pe linie dreaptă. Am arăt lumii că sunt dansator, circar, actor, lumea să mă vadă că așa sunt eu. Mi-am format program și așa și așa, de toate felurile. Am fost într-o emisiune unde am cântat în toate limbile, m-am trnsformat în toate personajele, am cântat în engleză și franceză, deși nu știam, am inventat scrisul pe prompter fonetic, că nu știam engleză sau franceză. Ca să te retragi, poate o faci că ai o vârstă și vrei ca timpul care ți-a mai rămas să cunoști și altceva, să călătorești de pildă, să merg în Egipt, să iau un ghid și să-mi explice.", a mai spus artistul.