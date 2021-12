Care sunt cauzele unui dezechilibru hormonal și ce trebuie să faci

In articol:

Hormonii sunt substanțe secretate de glandele endocrine, care călătoresc prin fluxul sangvin spunând țesuturilor și organelor ce să facă. Aceștia au un rol atât de important în buna funcționare a organismului încât și cel mai mic dezechilibru al acestora poate provoca probleme serioase de sănătate.

Cauzele dezechilibrului hormonal

[2] Dezechilibrul hormonal apare atunci când în fluxul sangvin există prea mult sau prea puțin dintr-un anumit hormon. Dar ce cauzează aceste fluctuații hormonale?

Există numeroși factori care pot afecta echilibrul hormonal. Dacă uneori aceste fluctuații apar ca urmare a procesului de îmbătrânire, alteori dezechilibrul hormonal apare când glandele endocrine nu funcționează corespunzător. Cauzele care pot duce la apariția unui dezechilibru hormonal sunt numeroase și diferă în funcție de hormonul sau glanda afectată, însă printre cele mai comune se numără [1]:

Terapia hormonală

Tumorile

Medicamentele

Tratamentele pentru cancer

Tulburările de alimentație

Stresul

Traumatismele

Diabetul (de tip 1 și tip 2)

Hipotiroidismul sau hipertiroidismul

Hipogonadismul

Sindromul Cushing

Boala Addison

Administrarea de anticoncepționale orale

Menopauza

Sarcina

Alăptarea

Sindromul ovarelor polichistice.

Ce e de făcut

Dacă ai motive să bănuiești că suferi de un dezechilibru hormonal, primul pas e să-ți faci o programare la medic pentru un examen fizic. Este indicat să ai o listă cu toate simptomele care ți-au ridicat suspiciuni, dar și una cu toate medicamentele și suplimentele pe care le iei. În funcție de simptome, precum și de sexul tău, medicul îți va recomanda unul sau mai multe teste și, odată depistată cauza, vei primi un tratament personalizat.

Opțiuni de tratament

Există mai multe variante pentru a trata dezechilibrul hormonal. O opțiune ar fi să apelezi la remedii și suplimente naturale. De exemplu, în cazul femeilor, extractele naturale din tratamentele naturiste pot contribui la asigurarea unei stări mai bune în timpul menstruației sau după instalarea menopauzei. Se pot găsi produse împotriva dezechilibrului hormonal pe herbagetica.ro.

Tot în cazul femeilor, ca soluție pentru a ameliora simptomele incomode ale menopauzei, medicul poate recomanda medicamente care conțin doze mici de estrogen.

O cremă cu estrogen le poate ajuta pe cele care se confruntă cu uscăciune vaginală.

În cazul femeilor care își doresc să rămână însărcinate, dar suferă, de exemplu, de sindromul ovarelor polichistice, se vor recomanda medicamente care stimulează ovulația. Medicamente antiandrogenice pot fi prescrise femeilor cu un nivel ridicat de androgeni și care prezintă simptome precum: pierderea părului, creșterea părului facial, acnee, tulburări menstruale sau de fertilitate.

În cazul bărbaților, pot fi recomandate suplimentele de testosteron, fie sub formă de plasture, fie sub formă de gel.

Adoptarea unui stil de viață sănătos poate ajuta

La ameliorarea simptomelor asociate dereglărilor hormonale poate contribui și adoptarea unui stil de viață sănătos. Pierderea în greutate, în cazul persoanelor supraponderale, o dietă echilibrată, consumul regulat de apă, practicarea sportului, toate acestea pot avea un efect semnificativ asupra stării generale de bine.

Dezechilibrul hormonal poate avea consecințe grave asupra întregului organism. Tocmai de aceea este important să nu neglijezi simptomele care îți ridică semne de întrebare și să mergi la medic pentru ca împreună să puteți alege cea mai potrivită variantă de tratament.

