Care sunt cele 3 etape ale travaliului

Travaliul și nașterea stârnesc adesea teamă sau anxietate, mai ales când este vorba de prima sarcină. De aceea, este bine să știi dinainte la ce să te aștepți pe durata acestor momente unice.

Travaliul reprezintă procesul prin care se eliberează, pe cale vaginală, fătul și placenta din uter. Acesta are 3 faze și este influențat de mai mulți factori, cum ar fi particularitățile anatomice, fetale sau ale contracțiilor uterine, precum și de eforturile fizice ale mamei (1).

Iată ce presupune fiecare etapă a travaliului.

1. Prima etapă

Pretravaliul

Debutul travaliulu i este reprezentat de faza latentă sau pretravaliu, în care contracțiile uterine sunt neregulate și de intensitate scăzută. În acest moment, cervixul (colul uterin) începe să se dilate. În scurt timp, vei putea observa pe lenjeria intimă o scurgere vaginală de culoare roz sau cu urme de sânge. Aceasta reprezintă, de fapt, dopul de mucus care acoperă orificiul cervical în timpul sarcinii (2).

Această fază durează mai mult în cazul femeilor aflate la prima sarcină. Poate dura de la câteva ore până la câteva zile.

Poți rămâne acasă pe parcursul acestei faze, dacă nu ai o sarcină cu risc (2).

În cazul pretravaliului, este recomandat să rămâi relaxată. Poți încerca să faci o plimbare sau o baie caldă, să asculți muzică sau să încerci diferite poziții confortabile (2). De asemenea, poți consuma mici gustări pentru a avea energie pe parcursul travaliului (3).

Dacă pretravaliul începe noaptea, stai relaxată în pat și încearcă să dormi.

Faza activă

În schimb, dacă începe ziua, este indicat să rămâi activă, în ortostatism, pentru a favoriza coborârea fătului (3).

Travaliul propriu-zis – sau faza activă – poate dura între 4-8 ore sau mai mult și este marcat de apariția contracțiilor uterine regulate și puternice. Dacă nu s-a întâmplat până acum, acesta este momentul în care apa se va rupe. În această etapă, trebuie să mergi la spital.

În ultimul stadiu al acestei faze, cea de tranziție, contracțiile devin foarte intense, dese și dureroase. Acestea pot dura 60-90 de secunde. De asemenea, poți simți o presiune la nivelul zonei lombare și rectului, precum și nevoia de a împinge. Nu trebuie, însă, să împingi înainte să spună medicul sau moașa că o poți face, deoarece dilatația ar putea fi incompletă (2).

Dacă travaliul activ întârzie să apară, medicul poate utiliza diferite metode pentru a-l induce – cum ar fi ruperea membranelor sau administrarea intravenoasă a hormonului oxitocină (3).

Dacă este nevoie să faci o cezariană, este indicat să consumi doar lichide, iar stomacul să nu fie plin cu mâncare.

2. A doua etapă

Cea de-a doua etapă este reprezentată de momentul nașterii, când cervixul a atins dilatația de 10 cm (1) și poate dura de la câteva minute la câteva ore. În cazul femeilor care nasc pentru prima dată, etapa poate dura mai mult.

Echipa medicală te va coordona pe parcursul acestei etape. Medicul sau moașa îți va spune când să împingi și cu ce intensitate, dar și când să iei pauze scurte. Acest lucru te ajută să minimizezi lezarea țesutului vaginal (2, 3).

Dacă este necesar, medicul va face o epiziotomie (tăietură la nivelul perineului- zona dintre anus și vagin) pentru a facilita nașterea. Aceasta se efectuează cu anestezie locală, iar după naștere va fi suturată (3).

După ce capul bebelușului a ieșit, restul corpului va ieși mai ușor. După naștere vei simți o eliberare. Căile aeriene ale nou-născutului vor fi curățate și vei face imediat cunoștință cu el, ținându-l la piept. Cordonul ombilical va fi tăiat după câteva minute.

3. A treia etapă

Ultima etapă are loc după naștere, când uterul se contractă pentru a expulza placenta, un proces care durează de la 30 de minute la 1 oră. Vei continua să simți contracții ușoare și poate fi nevoie să mai împingi pentru a elimina placenta.

Poți primi medicamente care facilitează eliminarea acesteia. Masarea abdomenului ajută, de asemenea. Medicul te va consulta și va îndepărta orice urmă de placentă, pentru a preveni sângerările și infecția.

Poate fi nevoie și de suturarea leziunilor din zona vaginală sau ale perineului, care se realizează sub anestezie locală.

Deși travaliul și nașterea sunt procese complexe și dureroase, nimic nu va mai conta când îți vei ține în brațe copilul. Bucură-te de aceste clipe unice!

