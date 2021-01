Care sunt cele mai comune cauze ale alergiilor de piele

In articol:

Oricine

Tipuri de alergii cutanate

experimenteaza, macar o data in viata, o alergie la nivelul pielii. Alergiile cutanate se manifesta prin aparitia unor iritatii sau eczeme pe piele, insotite de mancarimi si durere. Rashul alergic poate aparea in orice zona a corpului. Alergia cutanata reprezinta o reactie a sistemului imunitar in momentul in care organismul intalneste un alergen, adica o substanta considerata periculoasa. Prin aceasta reactie, organismul incearca sa elimine alergenul. Acesta poate fi reprezentat de o substanta care se gaseste in mancare, par de animale, materiale (bijuterii, textile), plante, produse cosmetice sau medicamente. Afla, mai multe, despre alergiile de piele si cauzele acestora.

Alergiile cutanate pot fi de mai multe tipuri, in functie de cauzele acestora si de modul de manifestare:

Urticarie – este reprezentata de pete rosii, usor proeminente, pe suprafata pielii, care provoaca mancarime intensa. Dimensiunea si forma petelor sunt variabile. In general, apare din cauza alimentatiei, a unor medicamente sau dupa intepaturile de insecte. Poate dura de la cateva minute, la cateva saptamani.

– este reprezentata de pete rosii, usor proeminente, pe suprafata pielii, care provoaca mancarime intensa. Dimensiunea si forma petelor sunt variabile. In general, apare din cauza alimentatiei, a unor medicamente sau dupa intepaturile de insecte. Poate dura de la cateva minute, la cateva saptamani. Dermatita de contact – dupa cum ii spune numele, acest tip de alergie cutanata apare in momentul in care pielea ia contact cu alergenul. Produsele cosmetice, sapunurile, detergentii, unele metale, unele unguente sau parfumuri pot cauza aceasta alergie de piele.

– dupa cum ii spune numele, acest tip de alergie cutanata apare in momentul in care pielea ia contact cu alergenul. Produsele cosmetice, sapunurile, detergentii, unele metale, unele unguente sau parfumuri pot cauza aceasta alergie de piele. Eczema (dermatita atopica)– dermatita atopica apare, de obicei, in copilarie. Este caracterizata de o piele foarte uscata, iritata, ce provoaca mancarime. Episoadele apar la contactul cu unii alergeni, cum ar fi praful, unele produse de igiena sau parul de animale.

Cauze comune

Alergiile de piele pot fi cauzate de multi factori, insa, iata care sunt cele mai comune cauze ale acestor afectiuni:

Nichel

Cea mai frecventa cauza de alergie cutanata este reprezentata de contactul cu nichelul sau cu orice obiect care il contine.

Latex

Acesta este un metal care se gaseste in bijuterii, in nasturi, in butoni, rame de ochelari sau catarame. Temperaturile ridicate si transpiratia agraveaza simptomatologia.

Manusile din latex, prezervativele, baloanele, elasticele sau radierele pot fi cauza alergiei de piele.

Conservanti

Unii conservanti, cum ar fi formaldehida, PABA sau quaternium 15, pot cauza reactii alergice. Acestia se gasesc in produse cosmetice, sampoane, lacuri de unghii, vopsele, creme de protectie solara, produse de make-up, tatuaje temporare.

Parfumuri

Deodorantele, sapunurile, parfumurile, lotiunile pentru fata si corp pot contine parfumuri care sa cauzeze o alergie de piele.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Medicamente

Bacitracina, sulfatul de neomicina, benzocaina, hidrocortizonul sunt cateva dintre substantele farmaceutice vinovate de unele alergii.

Lumina UV

Unele persoane pot experimenta alergii cutanate dupa expunerea prelungita la soare, afectiune numita fotodermatita.

Materiale textile

Unele tesaturi si materiale textile, naturale sau artificiale, dar si chimicalele utilizate in fabricarea acestora pot cauza dermatite.

Intepaturi de insecte

Atat intepaturile de insecte (paianjeni, albine, tantari, furnici etc.), cat si unguentele utilizate pentru tratamentul acestora pot cauza reactii alergice la nivel cutanat.

Agenti chimici

Diferitele chimicale care se gasesc in compozitia detergentilor, lotiunilor, vopselelor sau a altor produse de ingrijire a parului sunt factori declansatori pentru alergii cutanate.

Factori alimentari

Exista persoane care sunt alergice la unele alimente, cum ar fi nucile, soia, laptele, ouale si altele.

Parul de animale

Parul de pisica sau cel de caine pot declansa alergii respiratorii si la nivelul pielii.

Mucegaiul

O alta cauza comuna a alergiilor cutanate sunt sporii de mucegai. Raspanditi in aer, acestia sunt inhalati si pot provoca, la scurta vreme, reactii ale sistemului imun.

Tratament

Tratamentul este dat de medic dupa examinarea pielii. Uneori, poate fi nevoie de analize de sange pentru identificarea substantei care provoaca reactia alergica. Astfel, alergiile de piele pot fi prevenite, ulterior, prin evitarea substantei respective.

Medicul iti poate recomanda antihistaminice orale pentru ameliorarea simptomelor dermatitei de contact , dermatitei atopice sau urticariei. De asemenea, ti-ar mai putea prescrie unguente sau medicamente cu corticosteroizi, in cazurile mai severe.

In concluzie, alergiile de piele pot fi cauzate de o varietate de factori. Este indicat consultul medical, pentru identificarea cauzei cu ajutorul analizelor de laborator si pentru un tratament adecvat.