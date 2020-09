Care sunt, de fapt, cele mai scumpe parfumuri din lume

Parfumul este un produs care nu trebuie să lipsească din casa nimănui, fiind elementul care de cele mai multe ori ne aduce un plus de prospețime și ne face să ne simțim mai bine. Parfumul nu trebuie să coste foarte mult, dar totuși există în lumea asta licori extraordinar de scumpe. Ce-i drept, prețul exorbitant este dat și de finețea recipientului în care este ținut parfumul.

Care sunt cele mai scumpe parfumuri din lume

Gardenia Les Exclusifs de Chanel – Parfum Grand Extrait[Sursa foto: Chanel.com]

Gardenia Les Exclusifs de Chanel – Parfum Grand Extrait care costă 3.800 de dolari și a fost creat de Chanel. Acest parfum reprezintă cea mai bună creație a parfumeriei. De asemenea, se găsește și într-o ediție limitată Grand Extrait Holiday care ajunge la 30.000 de dolari.

Imperial Majesty No.1 de Clive Christian[Sursa foto: themilliardaire.com]

Imperial Majesty No.1 de Clive Christian a fost numit cel mai scump parfum din lume de către Guinness Book of World Records în 2006 deoarece avea un preț de 2.355 dolari pe uncie – un răsfăț care includea livrarea într-un Bentley. Acum se regăsește pe piață sub numele de Original Collection No. 1 Feminine. Parfumul are o compoziție complexă, luxuriantă de piersic alb, prună, iasomie, trandafir și garoafă picantă.

Joy Baccarat Pure Parfum, Limited Edition [Sursa foto: townandcountrymag.com]

Joy Baccarat Pure Parfum, Limited Edition costă 1.800 de dolari și a fost creat de Jean Patou în 1930. A fost considerat cel mai scump parfum al secolului XX. Conținut un număr uimitoar de 10.600 de flori de iasomie și 28.000de trandafiri pe sticlă.

Les Royales Exclusives Jardin dAmalfi Fragrance[Sursa foto: townandcountrymag.com]

Les Royales Exclusives Jardin dAmalfi Fragrance creat de parfumeria Creed din Marea Britanie și costă 995 de dolari. A fost introdus pe piață în 2011 pentru a celebra cea de-a 250-a aniversare a parfumeriei. Notele sunt cele ale unei grădini italiene: efervescente, citrice luminate de soare, trandafir și măr moale, cedru lemnos, vetiver și scorțișoară.

Love is in the Air Limited Edition[Sursa foto: townandcountrymag.com]

Love is in the Air Limited Edition creat de House of Sillage și care costă 1.210 de dolari. Sticla este încrustată cu pietre prețioase, iar deasupra are două păsări argintii care stau îmbrățișate. Parfumul conține note de mosc alb, iasomie și prune cărnoase.

Sursa: Town&Country